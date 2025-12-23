土城割頸案宣判 校方：任何判決都無法彌補失去的生命

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，台灣高等法院今判郭與教唆的林姓少女各12年、11年。全案仍可上訴。針對本案二審判決結果，事發學校表示，尊重司法機關依法所作裁判，並理解法院在法律規範與社會期待之間的審慎權衡，也理解社會及被害者家屬的沉痛與憤怒，但任何判決結果，都無法彌補一個年輕生命的逝去，對學校而言，比刑期更重要的，是如何讓下一個孩子，不再走到這一步。

校方說，學校深刻體認，校園應是最安全的學習場域。本事件對全體教育人員而言，是極其沉痛的提醒，也促使持續反思在學生關懷、衝突預防與心理支持上的不足與改進空間。學校持續強化校園安全機制、學生輔導與危機通報流程，積極建立更完善的支持系統。

校方理解社會各界的關切與不捨，並願意以更謙卑的態度承擔教育責任。未來將持續以學生安全與身心健康為最優先考量，防止類似憾事再次發生。也要再次向被害學生家屬致上最深切的哀悼與關懷。

新北市教育局表示，對於校園發生重大安全事件，教育局深感沉痛與不捨，並尊重司法程序及法院判決結果。市府持續啟動跨局處協作關懷機制，提供家屬法律諮詢、醫療與社工等支持。

教育局也督請各級學校落實校園暴力防制、風險預防與通報演練，同時結合家庭、社政、警政與司法體系，透過跨單位合作，及早介入高風險個案，降低偏差行為對校園安全的影響。

教育局說，市府持續聚焦高風險青少年，建構通報與追輔網絡防止再犯，學校如發現學生疑似參加不良組織，依教育部國教署「學生疑涉組織犯罪追輔小組執行計畫」及通報流程回報教育局，並成立追輔小組加強輔導；遇個案情形複雜時，列入「高關懷青少年通報中心」跨局處協調追蹤管制，掌握學生在校情況，防止幫派勢力介入校園，減少青少年犯罪風險。