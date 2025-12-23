新北割頸案死者父遍體鱗傷...痛哭「台灣司法已死」 怒斥少事法是惡法

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今判決郭12年徒刑、林女11年徒刑，可上訴。

楊生父母今在新北市議員石一佑的陪同之下到庭聽判，兩人走出法庭時，痛哭失聲。楊爸爸指出判決讓他覺得「台灣司法已死」，少年事件處理法法把他打得「遍體鱗傷」，他邊哭邊說沒辦法接受這種判決，講難聽一點，他們用少事法把他打悶棍，還要叫他不准出聲，「我們該怎麼辦，用這種判決我真的沒辦法接受」。

楊爸爸痛訴，他預期的刑度就是30年，結果就只判12、11年，他憤怒地說「少事法要來罰我沒關係啦」，直指指郭、林女「他們進來法庭還是大搖大擺地走進來欸」，根本沒有跟他道歉過，是在法官引導下才跟他道歉，這才是兩人真正的態度。

楊爸爸再度怒斥，法院一直在講說希望對郭、林女有教化的可能，需要再久一點的時間教化，但久一點就是12年，過了三分之一刑期，也就是4年即可假釋，出來還不到18歲可以繼續殺人，再進去關4年又出來，就因為還不到18歲，他們出來還可以繼續殺人、可以無窮盡的殺人。

楊爸爸說，少事法都是在保護這些壞人，被害者通通沒有被保護到，他一直要求法官加重，「我可能是第一個被他殺的」，指郭案發當天在警察局還恐嚇秘密證人「等我出去你就知道」，如今「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」。

楊爸爸激動痛哭表示，何況民事庭把他家的全部資料，完全沒有遮蔽的給郭、林女知道，把資料給殺人犯知道，「這不是在逼我們嗎？叫我們準備去死嗎？」少事法保護郭、林女，讓他什麼都不能看，結果他的資料對方卻都可以看，「少事法是什麼惡法啊」、「台灣的法律是這樣子搞的啊」。

楊媽媽則以台語說「別人的小孩死不完」，法官說不行批評，但她不知道怎麼講，小孩活生生的在學校就這樣子沒有了，還要談什麼修復式司法，「我的孩子命都沒有了，要怎麼修復啊，怎麼把我孩子的生命修復回來？」

楊媽媽說，一個好好活潑健康的生命，卻變成腫脹的遺體，還經過解剖，凶手還在法庭一路這樣子欺辱他們，要怎麼修復？

石一佑指出，當孩子在亞東醫院用葉克膜救命的時候，腫脹的身體讓人認不出來，甚至在告別式的時候，都不敢讓阿嬤來看，因為孩子幾乎變得已經快要不認識了，對爸媽的傷痛是一輩子的。