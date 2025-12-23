影／新北割頸案判乾哥12年、乾妹11年 侯友宜：應該從重量刑

新北市楊姓國中生前年聖誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今判決郭12年徒刑、林女11年徒刑，可上訴。新北市長侯友宜今表示，對加害者應該從重量刑，讓正義回歸。

侯友宜今天到三重玫瑰立體停車場多目標新建工程視察，侯友宜表示，他完全能夠感受到被害者的傷痛，司法正義是最後一道防線，應該要回復讓被害者的傷痛能夠減少最低，所以對加害者我們更應該從重量刑，讓正義能夠回歸。 新北市長侯友宜今表示，對加害者應該從重量刑，讓正義回歸。記者江婉儀／攝影