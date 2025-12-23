聽新聞
十軍團一兵被命令洗餐桶 火爆譙下士三字經...怒問「我是狗嗎？」
廖姓一兵在陸軍第十軍團第五地區支援指揮部服役時，只因午餐後蘇姓下士命令他洗餐桶，廖竟飆罵長官三字經，還用手猛力推蘇男並說「憑什麼命令我，難道我是狗嗎？」法院以廖犯後坦承、雙方調解成立，依對上官施強暴罪判廖拘役50日，緩刑2年，可上訴。
檢方、憲兵隊調查，廖男今年2月19日中午11點多，在運輸兵群餐廳內執行撤收勤務時，因不滿蘇姓下士以命令口吻要求他清洗餐桶。
廖情緒激動下，不顧對方是軍中長官，竟然對他譙三字經，還說「你憑什麼這樣命令我做事，難道我是狗嗎？」並朝蘇猛力推了一把。
台中地院審理時，廖男均坦承不諱，蘇姓下士也指證歷歷，並有軍方法紀調查報告、相關違紀懲罰可佐。
中院審酌，廖當時為現役軍人，應重法守紀、服膺軍隊階級，卻於蘇姓上士糾正、制止他不當行為時對上官施以強暴，對軍紀、軍隊領導統御影響非輕。
中院也考量，廖男犯後坦承，已經和蘇調解成立、當場給付賠償金，認定他悔悟之心再加上沒有不良前科，已於5月退伍等一切情狀，依陸海空軍刑法對上官施強暴罪，判他拘役50日，得易科罰金，緩刑2年。
