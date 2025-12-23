新北少年割頸案乾哥判12年、乾妹11年 法界人士指服刑4年就可聲請假釋

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，二審今宣判郭12年、教唆的林姓少女11年，律師歐蕙甄指出，發生「北市隨機襲擊事件」後，看到這樣的判決讓人心痛，因這樣手段兇殘的凶殺案，如果只科以目前的刑度，對未來校園暴力的管控影響重大。

林姓少女2023年12月25日與楊姓男學生發生爭執，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣，郭與楊口角後，持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊不治身亡；楊父今在法庭怒吼「為什麼判那麼低、殺人了還談什麼教育、談什麼修復、要修復什麼告訴我啊、小孩都被殺死了」。

曾任新北地檢署檢察官的律師歐蕙甄表示，本案犯嫌雖然是少年，但校園內持刀刺殺展現出嫌犯的高風險性、行為手段直接瞄準頸部顯示其對他人生命漠視極高殺意、犯後悔意不明確，少女教唆的言語煽動行為對這個年紀的少年們其實非常有影響力。

歐認為，這樣手段兇殘的凶殺案，如果只科以目前法官的刑度，對未來校園暴力的管控影響重大，也會造成每一個有孩子的家長們人心惶惶，深怕這樣毫無威嚇力的刑度，無法有效遏止校園暴力的再發生；希望司法可以正視家屬與社會的強烈不滿，好好檢討長期以來的輕刑傾向。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵表示，刑法第271條「殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」，但因郭跟林女都是14歲以上、未滿18歲的少年，依刑法第18條可減刑，法院最輕只要判在5年以上的有期徒刑，給予改過自新的機會，都屬於合法。

黃指出，法院判決會依據刑法57條，考量郭跟林女的犯罪動機、目的、手段、與被害人關係、犯罪所生危險或損害等量刑因子，加上兩人年紀還小，減刑後判在12年、11年的中等刑度屬於可預期結果；當然站在被害人家屬立場無法接受，實務上卻是合理。

黃再說明，再依據少年事件處理法第81條，少年服刑逾3分之1後，得予假釋，因此郭判12年，服刑滿4年就可以聲請假釋，4年後就能出獄；林女判11年，服刑滿3年多就可以聲請出獄。

歐蕙甄認為，我國司法針對少年犯強調「矯治、教化」優先，主要是考量少年的可塑性高，不宜過度刑罰化而影響其未來回歸社會，因此判決提到兩人經多次諮商後「已漸能覺察反省」，需以長期機構矯正方式調整其身心狀態。