割頸案二審宣判 楊父發「不自殺聲明」：制度凌虐被害家屬

新北校園割頸案今天二審宣判，涉殺人乾哥郭姓少年改判12年、涉嫌教唆的林女判11年。被害楊姓學生父親今發表聲明，重批現行《少年事件處理法》過度偏向加害人，卻忽視被害者與家屬處境，形同「制度性凌虐」，並在絕望中發出「不自殺聲明」，因為恐懼加害人假釋出獄後的報復。他並指出，北捷隨機殺人案不是偶然，而是縱容暴力犯罪的警訊。

此案源於2023年12月25日中午，楊姓國三生擔任風紀股長，提醒隔壁班林姓女學生勿破壞公物，竟遭郭姓男學生持刀砍殺身亡。去年一審判郭生9年徒刑，涉教唆殺人的林姓乾妹判刑8年。今在案發二周年前夕，二審宣判，涉案兩人各加重3年，郭生改判12年、林女11年。

楊父在聲明指出，因非常恐懼加害人假釋出獄後的報復，必須鄭重聲明自己和家人不會自殺。判決結果對屬而言是極度難以承受的。「不是因為我們輸不起，而是因為整個制度一次又一次告訴我們，被害者不重要。被害者家屬與證人，每天活在恐懼之中；而加害者，卻受到司法體系層層保護，誰來保證我們的生命安全？」

楊父也感慨說，必須跟兒子說對不起，自己已經用盡所有力氣，但換來的不是公平正義，而是制度一次又一次的冷漠與踐踏。這不是單一案件，這是一部系統性傷害被害者的惡法。

楊父直指，《少年事件處理法》是一塊遮羞布。加害者的資料，被害家屬不能看。家屬想帶信賴的人旁聽，卻被請出法庭。請問這樣的制度，到底是在保護誰？知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷。這就是我們被《少年事件處理法》凌虐的現實。

楊父指出，12 月 19 日台北捷運發生的隨機殺人事件，這不是第一次，也不會是最後一次。「誰能保證，一個有殺人前科的人，關幾年之後就一定不會再犯？」整個社會，只能賭運氣、走一步算一步。這樣的制度，就是把所有人都丟進一顆不定時炸彈旁邊，至於什麼時候爆炸、誰會成為下一個受害者，只能自求多福。過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。

楊父強調，教育不是縱容，安全不是違反人權。還給老師合理的管教權，搜書包不是羞辱學生，是為了保護更多孩子能平安回家。如果制度不改兒子不會是最後一個受害者。

他並提出5點訴求，呼籲社會與政府正面回應，包括保障被害人家屬與證人的人身安全，避免加害人假釋或出獄後報復；重大殺人刑案不適用《少年事件處理法》，犯罪紀錄不得塗銷；修法保障被害人家屬訴訟參與權，包括閱覽卷宗與實質知情權；面對北捷等隨機殺人引發的社會不安，法官應維護法紀，而非一味濫好人；殺人就要有死刑。殺人償命天經地義，完全沒有模糊空間。