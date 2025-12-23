台中男闖寺廟破壞...天公爐插劍、倒水都無罪 栽在古蹟亂噴五芒星

台中呂姓男子4度闖入多間寺廟，拿道士用劍插天公爐、倒水搞破壞，法院以他非公然且難認有毀損均判無罪，但他另在國定第三級古蹟「財團法人台灣台中林氏宗廟」用黑漆噴五芒星，且到賣場行竊、敲碎土地公廟玻璃，法院依毀損古蹟罪判他8月；另依竊盜、毀損判拘役50日，可上訴。

檢警調查，呂男2024年4月26日下午5點多騎機車到林氏宗廟，進入該古蹟右側展覽室後拿噴漆罐朝牆壁噴漆，留下星星、圓圈圖樣，導致古蹟保存價值受到破壞，作案完隨即逃逸。

林氏宗廟案發後臉書PO出遭人噴五芒星照片，並公布男子樣貌，並詢問「這位大德，請問您沒事在古蹟牆壁噴漆做啥呢？」

檢警並循線查出，呂6月27日又在大里區賣場偷保養品，9月23日持球棒到東區東信福德祠，無故敲碎供桌的玻璃。

台中地院審理時，呂就3次犯行全部否認，辯稱沒有噴漆、沒偷東西，敲碎玻璃也不是他做的。但宗廟內監視器清楚拍下，呂當天持瓶裝物四處張望後，以蹲姿且右手持續移動，高度與塗鴉相符，其餘偷保養品、敲玻璃也都有監視器畫面可佐。

中院審酌，呂男任意對林氏宗廟展覽室牆面噴漆塗鴉，而破壞國家古蹟，影響國家文化資產保存，依文化資產保存法毀損古蹟罪判他8月；另依竊盜、毀損2罪判他拘役50日，得易科罰金。

除此之外，呂同年5月31日晚上又跑到北區的張飛廟，亂拿旗子、道士用劍插入天公爐，又拿水倒入爐中後拔出旗、劍，再持劍敲打神桌。

呂4月27日到寶善寺分寺普濟寺，拿不明液體倒入大雄寶殿香爐，6月22日到奉安宮，在天公爐旁燒符令，並持劍插入爐中、倒入不明液體再拔劍離去，4月15日到松竹寺將不明液體倒入天公爐，檢方起訴他對於壇廟公然侮辱罪、毀損罪。