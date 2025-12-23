鉛錫合金私運柬埔寨 銀樓賣200公斤黃金條塊助洗錢 7人起訴求重刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨詐欺機房詐騙118名6.4億餘元，詐團成員王幃犇指示成員以贓款向港口王貴金屬公司王明福購買逾200公斤黃金條塊（換算價值新台幣8.9億餘元）再將黃金包藏入「鉛錫合金」中，寄送到柬埔寨、越南。台北地檢署今偵結，依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴王等7人，具體求刑10至20年不等徒刑。

檢察官陳玟瑾指揮新北市刑大、刑事局追查，柬埔寨詐欺機房利用假投資、假交友詐騙被害人面交投資款項，詐團車手陳孟群涉收贓款送至銀樓，港口王貴金屬公司實際負責人王明福涉串通詐團，隱匿交易客戶身分、規避銀樓業大額通貨交易申報義務、可疑交易申報義務，與王幃犇、鄭道陽、李志勝交易黃金條塊。

檢方查出，王幃犇涉指揮李志勝、陳銘輝，將黃金條塊包藏入鉛錫合金中，以「鉛錫合金」、「門檔」名義寄到柬埔寨、越南給詐團境外成員；核心會計黃偲涵則負責在7個通訊軟體群組紀錄柬埔寨詐欺機房支出帳冊、黃金交收帳冊、安排外務人員交收。

檢方統計，全案共118名被害人受騙，財產損失新台幣6億4354萬5205元。王明福透過港口王公司交付重量逾2百公斤的黃金條塊，以今年12月19日台灣銀行黃金牌價1公克4412元計算，換算價值共計8億9122 萬4000元；此案查扣24條重達1公斤的黃金條塊，計有24公斤，以同日台銀黃金牌價計算，折合約1億588萬8000元，均聲請沒收。

檢方直指，王等人涉詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺、參與犯罪組織、一般洗錢、特殊洗錢罪嫌；41歲王幃犇將贓款透過黃金教交易將、寄送境外洗錢，位居聯繫角色，經手贓款逾8億元、購買數量逾200公斤，情節、惡性眾大，且犯後矢口否認犯行，建請從重判處應執行有期徒刑20年以上之刑。

69歲王明福貪圖不法利益，棄守銀樓業職責，利用專業身份掩護詐欺犯罪，淪為詐團共犯，面對詐團異常模式交付鉅額現金、購買黃金條塊，且刻意隱匿身分等可疑情狀，未依洗錢防制規定申報，交易高達8億元、逾200公斤黃金條塊，導致詐團用黃金斷點洗錢，助長詐團氣焰，使無數被害人血汗錢難以追償，犯後坦承洗錢犯行，建請量處應執行20年以上徒刑。

61歲鄭道陽負責交收現金、黃金，所涉金額高達4千萬以上，否認犯行；40歲黃偲涵會計所所涉詐欺被害人逾百人，詐欺金額逾6億元，僅坦承洗錢；39歲李志勝負責寄送鉛錫包金出境，2024年7月22起至2025年5月5日止，寄送38次鉛錫包金共877.8公斤，否認犯行，3人均建請從重判處應執行有期徒刑15年以上之刑。

25歲陳孟群車手坦承詐欺、洗錢罪；36歲陳銘輝寄送鉛錫包金出境，2025年5月5日至同年6月9日止，寄26次鉛錫包金共405.1 公斤，否認犯行，2人均具體求刑10年以上。

女會計黃偲涵。記者張宏業／攝影
女會計黃偲涵。記者張宏業／攝影

黃金 詐欺 詐團

