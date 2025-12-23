夫不堪妻言語暴力跳樓住院 她傳訊：不因你痛別人就好過 法院判離

苗栗縣一對夫妻育有未成年子女，人夫在前年向法院訴請離婚，主張妻子個性強勢，雙方觀念歧異時，常對他言語暴力，前年4月間雙方爆發爭吵後，他不堪壓力從住處二樓跳下，欲逃離現場，腳踝因此骨折，妻子還傳訊「不要因為只有你在痛…別人就很好過」等語，也指控妻子開銷大，借款數百萬元，訴請離婚，妻子則說，婚姻有問題，責任在丈夫，但不願離婚，一審認雙方已生破綻，判離，二審駁回上訴，仍判二人離婚，可上訴。

苗栗縣一對夫妻在結婚7年多，婚後育有子女，不過丈夫在2023年間向苗栗地院訴請離婚，人夫主張，妻子個性強勢，雙方觀念有異時，妻子常失控，對他言語暴力，前年4月間，雙方劇烈爭吵，他一時氣憤，想逃離現場，就從住家二樓跳下，造成右腳踝粉碎性骨折，手術住院。

人夫指控，住院期間還傳訊「不要因為只有你在痛…別人就很好過」、「在醫院好好復健，好好想清楚你後面要怎麼過」，咄咄逼人。另外妻子平常開銷大，婚後常借款，金額達數百萬元，顯見妻子經濟規畫、資產控管能力差，法院判准離婚後，子女應由他照顧。

一審審理時，妻子否認有言語暴力，僅承認雙方對於生活瑣事、子女教養有爭執，但沒有到婚姻有破綻，無法恢復的狀況，她在丈夫跳樓住院後，傳訊的意思是表達，她也承受極大生活壓力，希望丈夫思考如何繼續過日子，丈夫受傷後，即不願再回住處。

妻子也指控丈夫，也對她有極端言詞羞辱，長期規避家庭，也不顧她懷孕還需獨力照顧子女，一再表示要將現處房產賣掉，還不顧子女有先天疾病，還計畫把子女丟在台灣，自己赴國外發展，可見雙方婚姻縱有破綻，丈夫的可歸責性較高。

法官審酌，雙方婚姻期間，在金錢、子女、家務屢生爭執，分居已逾一年，安排調解、轉介親職教育、家事商談、子女會面等資源後，人夫仍堅持離婚，案件審理時，雙方在庭訊時，相互指責、互相攻擊，對於婚姻存續、居住處所、子女親權、會面交往，都沒有共識。

法官指出，雙方婚姻已生破綻，對於婚姻的維繫、改善，都沒有積極、友善作為，互不相讓、擴大紛爭，已無回復夫妻感情的可能，判准二人離婚，兩名子女各由夫妻擔任其中一人的主要照顧者。

二人都對一審結果不滿，上訴台中高分院，二審近日審結，仍判准二人離婚，仍可上訴。