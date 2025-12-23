快訊

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今宣判郭12年、林11年。全案仍可上訴。

合議庭採不公開宣判，楊生父母在法庭裡面怒吼「為什麼判那麼低、殺人了還談什麼教育、我們小孩的命都沒了、誰來幫我們的小孩回復生命、談什麼修復、要修復什麼告訴我啊、我們沒有地方可以申訴啊、小孩都被殺死了」楊生父母走出法庭痛哭失聲。

林姓少女於2023年12月25日至隔壁班找熟識的女同學聊天，被楊姓男學生質疑「妳又不是我們班的，怎麼可以進來」要求離去，林女氣得甩教室門離開後，要求同校郭姓「乾哥」幫忙出氣。

郭氣沖沖到楊的班上，雙方口角後，郭持預藏彈簧刀猛刺楊的頸部、胸口多刀，楊大量失血當場失去呼吸心跳，送醫經葉克膜急救，隔天仍不治，郭與林女事後被新北地院少年法庭裁定收容。

檢警查出郭在案發前剛離開少觀所，平時與林女混跡宮廟，自稱與天道盟、華山會熟識，在校內行徑囂張。少年法庭調查近3個月後，將2人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方偵辦27天，去年5月9日依殺人罪嫌起訴兩人。

新北地方法院少年法庭一審認為郭、林女適用刑法減刑，加上兩人於少年觀護所期間分別經多次諮商、晤談已「漸能覺察而反省自身的過錯、不當言行」，有必要藉由較長期機構矯正處遇方式加強、調整兩人身心狀態健全，並教育及導正偏差觀念與行為，分別判刑9、8年。

楊的父親去年12月3日曾走上街頭，批評新北地院判決書裡處處透露對凶手「乾哥」、「乾妹」的憐憫之心，卻漠視被害家屬感受，孩子5個學期共獲得47個嘉獎，這樣慘死，公平正義何在？

案件上訴，高院合議庭審判長為謝靜慧，她曾是司法院少年及家事廳廳長，主張「少年保護優先原則」。高院開庭時，楊父指出郭、林女這對「乾哥」、「乾妹」否認有殺人犯意，郭甚至一直依照律師林月雪的提示問答，毫無悔意，希望法官重判凶手30年徒刑。

楊父也曾表示，在民事訴訟期間，律師竟說他有工作、有不動產，退休後還有勞保可以領，不需要凶手賠償，令人憤慨。民事求償部分，一審判郭與郭父、林女與雙親須賠償楊家900多萬元。

新北少年割頸案二審今宣判，被害家屬（圖）希望法官重判凶手30年。圖／聯合報系資料照片
新北少年割頸案二審今宣判，被害家屬（圖）希望法官重判凶手30年。圖／聯合報系資料照片

殺人 小孩

延伸閱讀

張文隨機攻擊案 新北警入校宣導緊急避難

涉收賄護航光電業者一審遭判4年10月 雲縣議長黃凱要上訴捍衛清白

新北耶誕環保挖寶趣網紅齊響應 義賣突破154萬元

新北動保、防疫表現亮眼 農業部4項評鑑奪全國第一

相關新聞

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

鄭文燦涉貪案今第11次準備庭 聚焦汙點證人筆錄內容精彩

前海基會董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今天上午10點進行第11次準備程序，庭訊聚焦汙點證人且為主要證人之一廖俊...

張文恐攻後...高雄男揚言炸小港機場遭收押

高雄蘇姓男子在台北車站恐攻事件後，發文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，昨天下午警方在鳳山住處...

陸軍586旅中士貪汙 他吞公款火鍋費也要A...連長2度代墊也受害

時任陸軍586旅張姓中士負責採購核銷，卻因個人欠債趁買演訓用品、屋頂修繕，私吞公費沒支付業者，就連單位同袍到火鍋店吃飯餐...

夫不堪妻言語暴力跳樓住院 她傳訊：不因你痛別人就好過 法院判離

苗栗縣一對夫妻育有未成年子女，人夫在前年向法院訴請離婚，主張妻子個性強勢，雙方觀念歧異時，常對他言語暴力，前年4月間雙方...

影／聽到「華亞科技園區重啟案」鄭文燦的表情是…

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內涉貪，桃園地院今天上午進行第11次準備程序庭，將勘驗汙點證人廖俊松之子廖力廷的偵訊筆錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。