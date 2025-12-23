快訊

父土地信託給么子 他賣1200萬分手足 大哥分嘸錢怒告敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹楊家長子不滿父親名下土地被信託轉售，自己一毛都沒分到，認為過程不公平，且父親年事已高，無法理解信託這類複雜法律行為，主張信託與買賣行為無效。新竹地院審理後認定，楊父意思明確，信託與後續買賣均屬合法，判決楊家長子敗訴。

判決書指出，楊父生前名下有多筆土地與房屋，2022年間已將大多數不動產分配給4名子女，只留下湖口鄉一筆土地及未保存登記建物尚未處理。2023年3月，楊父將這筆不動產信託給最小兒子管理，並約定可出售處分，同年8月么弟依信託內容，將土地以1200萬元出售給一對夫妻，除拿取其中500萬做為報酬外，其餘均給楊父作為晚年生活與照護費用。

楊家長子指控，2024年父親過世後，才發現土地早已賣掉，且後續分帳過程中，自己既未參與協議，也未分到任何款項，主張父親年事已高、又有重度聽覺障礙，根本無法理解信託這類複雜法律行為，要求法院認定信託與買賣無效。

楊家么弟則主張，楊父生前意識清楚，早就表明要出售該筆不動產作為生活費來源，只是因行動不便，才交由自己代為處理。且土地出售後，1200萬元價金已全數匯入不動產交易常用的第三方信託專戶，並非私下處理。

代書作證稱，楊父在2023年3月簽署信託文件時，尚未受監護宣告，也未達無意識或精神錯亂程度，他當場以口頭、書寫方式說明信託內容與法律效果，楊父能點頭回應、口頭表示同意，並親自簽名、按捺指印，顯示意思表示明確，信託契約成立有效。

代書證稱，房地出售後，楊家么弟與楊家二子曾向他表示，3兄妹間已談妥，將1200萬元價金分成4份，由父親與3名兄妹各分一份，並依此內容製作協議書。

法官調查，信託契約中已清楚載明受託人得出售、處分信託財產，買賣與移轉登記均為合法。1200萬也進入信託專戶，後續如何分配，屬於楊家內部爭議，即便楊家長子未分得款項，也不影響信託與買賣行為本身的法律效力，因此楊家長子主張買賣契約不存在或無效無理由，予以駁回，相關遺產分配問題，須另循民事程序解決。

新竹楊家長子不滿父親名下土地被信託轉售，自己一毛都沒分到，認為過程不公平，且父親年事已高，無法理解信託這類複雜法律行為，主張信託與買賣行為無效。示意圖／報系資料照
新竹楊家長子不滿父親名下土地被信託轉售，自己一毛都沒分到，認為過程不公平，且父親年事已高，無法理解信託這類複雜法律行為，主張信託與買賣行為無效。示意圖／報系資料照

信託 法律 新竹

