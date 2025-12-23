男跟麻吉打鬧屁股貼他臉「放屁」遭索賠20萬兄弟情也沒了

李姓男子和同性好友感情要好，4年前兩人打鬧時，李男突然把屁股對著男友人的臉放屁，好友當場翻臉，事後氣得對李男提告，求償20萬元，高雄簡易庭法官審理時，法官查無證據李男有當著好友的臉放屁，判李男免賠。可上訴。

判決指出，2021年至隔年間某日，李男和同姓好友及洪姓友人聚會，打鬧時李男突然把屁股對著在場男性友人的臉放屁，聞到李男屁味的友人不滿，翻臉後氣得對李男提告，要求李男賠償他20萬元損失。

李男挨告後反駁，稱他並沒有把屁股對著對方的臉放屁，不應該要求他賠錢。由於兩人各說各話，便聲請傳喚當時在場的洪姓友人作證，洪到庭後稱李男跟對方相處普通，沒有好也沒有不好，他不知道兩人再一起打鬧時，李男有沒有對著對方的臉放屁。