鄭文燦涉貪案今第11次準備庭 聚焦汙點證人筆錄內容精彩

前海基會董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今天上午10點進行第11次準備程序，庭訊聚焦汙點證人且為主要證人之一廖俊松三子廖力廷偵訊過程，辯方質疑筆錄與實際偵訊內容有出入之處，此外，由於境管期將屆滿，庭訊後續開鄭文燦與廖家長子限制出境出海的調查庭。

今天庭訊重點在於勘驗廖力廷偵訊錄音影片部分內容。辯方律師團指出，檢方偵訊時，被告曾提出多項有利於鄭文燦的說法，卻未完整記載於筆錄，已整理並聲請勘驗的疑義段落多達18處，單就內容討論至少需逾100分鐘；加上法官當庭播放勘驗畫面，整體程序預估超過3小時，若檢辯雙方持續針對性攻防，庭訊將延長至午後。

根據起訴內容，廖力廷為廖俊松之子，案發時任鴻展開發實業有限公司總經理，涉在「林口特定區工五工業區」擴大開發案中，成為對鄭文燦行賄的重要執行者與聯繫窗口。起訴書指稱，2017年9月間，廖力廷與父親廖俊松及妻子黃芷蓁共同準備500萬元現金，於同年9月14日晚間，由廖力廷駕車載父親前往市長官邸，將裝有現金的黑色手提袋交付，由廖俊松轉交鄭文燦。

此外，2018年5月21日，廖力廷再依指示，於官邸交付名義為政治獻金的600萬元現金；同年8月13日，鄭文燦因得知廖俊松遭監聽，為避免案情曝光，將先前收受的500萬元賄款及600萬元政治獻金合計1100萬元於官邸一併退還予廖力廷。

起訴書列廖力廷供述為重要證據，待證事實包括行賄動機、資金來源與準備過程、現金交付與退款細節，以及鄭文燦曾提醒「你爸嘴巴很大，有人在監聽」等內容，並認定廖力廷在全案中負責實體交付賄款、與官員隨時聯繫溝通，並於退款後處理後續金流。