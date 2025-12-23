鄭文燦涉貪案今第11次準備庭 聚焦汙點證人筆錄內容精彩
前海基會董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院今天上午10點進行第11次準備程序，庭訊聚焦汙點證人且為主要證人之一廖俊松三子廖力廷偵訊過程，辯方質疑筆錄與實際偵訊內容有出入之處，此外，由於境管期將屆滿，庭訊後續開鄭文燦與廖家長子限制出境出海的調查庭。
今天庭訊重點在於勘驗廖力廷偵訊錄音影片部分內容。辯方律師團指出，檢方偵訊時，被告曾提出多項有利於鄭文燦的說法，卻未完整記載於筆錄，已整理並聲請勘驗的疑義段落多達18處，單就內容討論至少需逾100分鐘；加上法官當庭播放勘驗畫面，整體程序預估超過3小時，若檢辯雙方持續針對性攻防，庭訊將延長至午後。
根據起訴內容，廖力廷為廖俊松之子，案發時任鴻展開發實業有限公司總經理，涉在「林口特定區工五工業區」擴大開發案中，成為對鄭文燦行賄的重要執行者與聯繫窗口。起訴書指稱，2017年9月間，廖力廷與父親廖俊松及妻子黃芷蓁共同準備500萬元現金，於同年9月14日晚間，由廖力廷駕車載父親前往市長官邸，將裝有現金的黑色手提袋交付，由廖俊松轉交鄭文燦。
此外，2018年5月21日，廖力廷再依指示，於官邸交付名義為政治獻金的600萬元現金；同年8月13日，鄭文燦因得知廖俊松遭監聽，為避免案情曝光，將先前收受的500萬元賄款及600萬元政治獻金合計1100萬元於官邸一併退還予廖力廷。
起訴書列廖力廷供述為重要證據，待證事實包括行賄動機、資金來源與準備過程、現金交付與退款細節，以及鄭文燦曾提醒「你爸嘴巴很大，有人在監聽」等內容，並認定廖力廷在全案中負責實體交付賄款、與官員隨時聯繫溝通，並於退款後處理後續金流。
由於相關被告限制出境期限將屆，法官也訂定這次庭訊結束後，續行調查鄭文燦及廖家長子是否有繼續境管必要，全案後續審理進度，備受外界關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言