張文恐攻後...高雄男揚言炸小港機場遭收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蘇姓男子在台北車站恐攻事件後，發文指「張文、鄭捷都是我的人」，恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場，昨天下午警方在鳳山住處將他逮捕，晚間檢方複訊後，依恐嚇危害安全罪嫌向法院聲押，昨深夜11時許法院裁定羈押。

34歲蘇姓男子有恐嚇公眾前科，2016年10月21日上午9時許在某商務酒店登入日本在台交流協會的臉書，以日文刊登稱「高雄小港國際機場的人注意，今天下午5點，我應該會帶炸彈進去把整個機場炸掉，機場附近的居民也應該會橫屍遍野」，文末並署名自己是國小3年級學生。

此事經媒體報導，警方循線鎖定蘇男涉案，於蘇男貼文當天傍晚5時20分搭機抵台時，將他約談到案，高雄地院審酌蘇男散佈危害飛航安全的不實訊息，處有期徒刑3月，可易科罰金。

沒料，蘇男在張文於北車和中山商圈發動隨機殺人事件後，指「張文、鄭捷都是我專案小組的人」，並恐嚇跨年夜要幹大事、炸小港機場；檢警獲報後迅速掌握蘇男動態，昨天將他拘提到案。

高雄市蘇姓男子在網路貼文指跨年夜要幹大事，昨天下午被航警及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指跨年夜要幹大事,昨天下午被航警及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指要炸小港機場，昨天下午被航警高雄分局及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指要炸小港機場，昨天下午被航警高雄分局及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指要炸小港機場，昨天下午被航警高雄分局及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供
高雄市蘇姓男子在網路貼文指要炸小港機場，昨天下午被航警高雄分局及高市警方聯手拘提到案。圖／讀者提供

小港機場 恐嚇 張文

