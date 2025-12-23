陸軍586旅中士貪汙 他吞公款火鍋費也要A...連長2度代墊也受害

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任陸軍586旅張姓中士負責採購核銷，卻因個人欠債趁買演訓用品、屋頂修繕，私吞公費沒支付業者，就連單位同袍到火鍋店吃飯餐費也遭他侵占，不法所得7萬8541元，經業者向軍方投訴，害得連長還得幫他先付錢，最後張的父親替他清償全部財物，檢方依貪汙侵占等罪嫌起訴他。

檢方、憲兵隊調查，張男（29歲）2024年7、8月間，因連營有軍事操演、採購演訓用品需求，張向某百貨商行購買旗桿、探照燈、數位桌巾、快速帳及白板等估價單（共報價2萬9350元），幾天後再取得三角故障牌、中國繩（共報價1820元）。

張再持估價單，向營部預財組領得墊借款4萬4570元，未料他因在外欠債急需用錢，沒將墊借款支付百貨反而侵占入己用於還債，因業者遲遲收不到款項、催討未果，負責人向軍方投訴後，才由該營的預財組長先代為清償。

此外，同年8月連隊修繕天花板同樣是張負責採購，他經輕鋼架業者報價，再向預財組領墊借款1萬4400元再次放入自己口袋，結果業者拿不到尾款也投訴，並由該連連長代張清償。

檢方、憲兵隊也查出，同年11月因連隊到火鍋店聚餐，當下連長先行支付餐費1萬9571元，後續張經手辦理核銷請款，拿到錢再次私吞。最後經連長詢問，張才坦承拿錢去還債，直到今年1月連長赴張住處家訪，才由張的爸爸替兒子還錢給對方。

檢方訊時，張坦承3度將錢侵占拿去還私人債務，軍方人士也指證歷歷；百貨、輕鋼架業者也說，和張約好1個月內轉帳交付貨款，卻遲遲沒收到錢，詢問後張又以帳戶被凍結、要請家人匯款等理由推託，分別向陸軍總部、張的單位投訴後才收到錢。

檢方偵結依2個現役軍人犯侵占公有財物罪嫌、1個現役軍人犯侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴他。

檢方並請法院審酌，張在偵查中自白，由爸爸代為清償全部財物，對部隊任務影響尚非嚴重，每筆所得均在5萬元以下，建請依法減刑。

時任陸軍586旅張姓中士因個人欠債，3度侵占公款7萬8541元，檢方依貪汙等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
