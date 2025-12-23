聽新聞
剴剴虐死案二審 明年1月27日宣判

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐一歲男童<a href='/search/tagging/2/剴剴' rel='剴剴' data-rel='/2/239773' class='tag'><strong>剴剴</strong></a>致死，<a href='/search/tagging/2/台灣高等法院' rel='台灣高等法院' data-rel='/2/109571' class='tag'><strong>台灣高等法院</strong></a>定明年一月廿七日宣判。法院外有不少民眾高舉布條，呼籲虐殺兒童加重刑責。中央社
保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死一歲男童剴剴，一審分別判無期徒刑、十八年徒刑。台灣高等法院昨行言詞辯論九小時，檢察官稱相驗廿幾年沒看過這麼慘的兒虐照片，劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉，稱會盡能力所及賠償家屬；合議庭定明年一月廿七日宣判。

保母劉彩萱（左）、劉若琳長期凌虐一歲男童剴剴致死，台灣高等法院定明年一月廿七日宣判。法院外有不少民眾高舉布條，呼籲虐殺兒童加重刑責。記者林孟潔／攝影
檢察官論告指出，劉家姊妹二○二三年九月一日至十二月廿四日，受託照顧剴剴共一一五天，在凌晨以身體對折方式綑綁數小時，導致無法睡覺、天天罰站、毆打、洗冷水澡、用束帶固定在板凳上、塞入櫃子縫隙、在廁所餵食燒焦鍋巴、十五度低溫僅穿尿布罰站。

檢察官說，剴剴受虐期間，劉彩萱和其他受託小孩在客廳吃飯、看連續劇，剴剴全身至少四十二處傷勢，兩周至一個月內造成，來不及癒合，且患憂鬱症，他相驗廿幾年沒看過這麼慘的兒虐照片。

檢察官提示劉家姊妹對話截圖，包括「真想一巴掌轟死他」、「他沒機會了」、「我怕我又失手打暈他」，表示劉若琳對於姊姊犯行知情、鼓吹、煽風點火，剴剴脖子有一道嚴重傷痕，劉彩萱詢問社工查看怎麼辦，劉若琳指示讓剴剴睡覺，社工不會叫醒他；檢察官建請維持判劉彩萱無期徒刑，劉若琳部分撤銷判決，從重量刑。

劉彩萱律師指出，剴剴怕生需適應期，撞頭、摳手等特殊行為，劉彩萱不知如何處理，有帶剴剴去宮廟收驚。律師也替劉彩萱否認餵食燒焦鍋巴，指剴剴頭臉部、生殖器傷勢，無法證明是劉彩萱造成。劉彩萱坐被告席不停拭淚。

審判長詢問劉家姊妹具專業證照、相關科系畢業，是否學過如何管教、教導未滿兩歲小孩？劉彩萱說飲食、行為方面有學過，但管教沒有；劉若琳說全都沒學過。審判長再問傳送多張綑綁剴剴照給劉若琳原因及動機，為何要讓剴剴在廁所吃飯？劉彩萱稱沒特別想法，只是純粹「分享」；剴剴吃飯會含飯、嘔吐、噴口水，她貪圖好清理，才在廁所餵飯。

