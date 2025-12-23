聽新聞
0:00 / 0:00

政治獻金案 柯文哲：司法不可選擇性適用

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟林孟潔／台北報導

民眾黨前主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>涉<a href='/search/tagging/2/政治獻金' rel='政治獻金' data-rel='/2/103483' class='tag'><strong>政治獻金</strong></a>案，柯昨天前往台北地院出庭應訊，場外許多支持者為他加油鼓勵。記者葉信菉／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，柯昨天前往台北地院出庭應訊，場外許多支持者為他加油鼓勵。記者葉信菉／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，昨傳喚柯及其辦公室前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟，與檢察官行辯論程序。檢察官指控柯侵占六百萬元捐款，表示「你的政治獻金，不是你的錢」；柯說，司法不可選擇性適用，否則會失去人民信任。

柯文哲出庭前表示，檢察官在法庭一直強調公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好。」他說，台灣過去不是沒選舉，未來也不是沒選舉，「將來他們也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，去處理未來的候選人嗎？」

柯說，司法目的不僅在維護社會秩序，也在保障人民權利，不可選擇性適用，否則會失去人民信任。

檢方指控，柯侵占基隆市副市長邱佩琳轉交三筆共六百萬元政治獻金。檢指控三名捐款人證稱要捐民眾黨，但民眾黨沒收到，柯稱錢都用於選舉，但未提出證明，柯說捐給民眾黨就是捐給他，也無法律依據。

檢方說，政治獻金有公益性質，是基於公益向不特定人收取，沒有財產私密性，不能用於經營公司、買豪宅、買股票、償還私人債務、從事營利事業，競選剩餘款須限定使用於公益，用不完須繳回國庫。

檢方指出，柯曾說「不覺得錢是我的，就算大家捐的，也是大家的」，之後卻答辯說捐款人認為民眾黨等於柯，捐給黨就是捐給他，但「你的政治獻金，不是你的錢」，柯將錢轉入私人帳戶、侵占入己，構成公益侵占罪。

柯文哲 政治獻金

延伸閱讀

柯文哲政治獻金案李文宗兄妹無罪答辯 李文娟問：可跟哥哥講話嗎？

「社會常態是工酬相當」李文宗律師當庭曝收賄行情 工程款1%至3％

否認犯罪 李文宗批檢察官像：「蝙蝠俠羅織故事、入人於罪」

柯文哲否認侵占政治獻金 司法不可以選擇性適用

相關新聞

男逃兵加入詐團被逮稱「反正都被判30幾年」 屏檢不服輕判3月提上訴

陳姓男子服役逾期不歸，逃兵期間蝸居飯店、汽車旅館，加入詐騙集團以詐騙、洗錢維生，經屏東地檢署發布通緝後，警方去年8月尋獲...

李文宗：檢偵訊預設立場 羅織故事

民眾黨前主席柯文哲競選辦公室前主任李文宗，被控與柯收受威京集團主席沈慶京賄賂、侵占政治獻金及背信罪。李昨出庭說，從沒想過...

政治獻金案 柯文哲：司法不可選擇性適用

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，昨傳喚柯及其辦公室前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟，與檢察官行辯...

工廠老闆把玩槍枝握把逼友人「報恩」簽本票 遭判刑8月

張姓男子2023年幫忙出車禍的陳姓友人，陳男承諾支付借用機車費用和以紅包答謝，後來張男出示槍枝握把，陳姓朋友無奈簽具3張...

柯文哲政治獻金案李文宗兄妹無罪答辯 李文娟問：可跟哥哥講話嗎？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，合議庭讓柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟及律師團暢所欲言，李文宗...

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡能力所及賠償家屬

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲男童「剴剴」致死，一審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判處無期徒刑、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。