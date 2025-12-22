台高檢公布打詐成效 11個月查獲機房28座、水房20座、泰達幣552萬顆
台灣高檢署今日舉辦「114年度第二次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，針對打詐2.0版施行近一年進行成效說明，高檢署今年度已規劃3波查緝，經統計，電信詐欺及人頭帳戶新收案件數，今年1至11月，與去年同期相較，均有所下降。
為溯源查緝詐團，高檢署統合懲詐團隊，自今年11月3日至27日，針對危害民眾最大的假投資詐騙、假愛情投資詐騙、假檢警、非法第三方支付業者及利用普發現金等電詐類型，共計起訴3576件、查獲5068 人（含車手2941人），羈押690人，查獲機房28座、水房20座，查扣不法利得2億8374萬餘元、泰達幣552萬顆，不動產12筆、汽車64輛。
高檢署檢察長張斗輝表示，為落實懲詐2.0之目標，今年1至11月查緝詐欺集團數之分項指標達成率達124%，經統計，電信詐欺及人頭帳戶新收案件數，今年1至11月，與去年同期相較，均有所下降，其中人頭帳戶案件，約下降19%，且其所佔電信詐欺案件比，已從112年最高峰佔83%，下降至佔57%，可看出懲詐績效提升，但案件數並未成長。
不過，詐欺集團為牟取利益，已轉向車手及透過人頭公司詐騙、洗錢，高檢署已加強與跨機關研議精進措施，並提出策進作為，以減少詐騙案件之發生。
高檢署今日舉辦「114年度第二次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，邀請全國各高分檢察署、各地檢署、金管會、NCC、數發部、中央銀行、勞動部、移民署、調查局、刑事局等單位與會，就打詐2.0施行期間，懲詐各面向成效及防詐措施說明。
本次會議台高檢檢察官卓俊忠就「懲詐成效及分析」、「跨機關及公私合作成效」、「被害人損害填補機制之精進」、「困境與策進作為」提出說明；金管會銀則針對「強化異常帳戶偵測管理」、「高風險外籍人士帳戶控管」、「提升ATM防詐效能」、「強化VASP防詐措施」、「詐防條例修正重點」提出意見交換。
數發部針對「數位經濟產業防詐面執行成效」、「網路詐騙通報查詢網3.0」、「防制第三方支付遭詐團利用之策進作為」；NCC就「涉詐或疑似涉詐門號跨部會清查聯防機制」等議題進行報告，分就懲詐、阻詐、防詐、堵詐策略及措施說明。
另外，對詐集核心成員犯罪不法所得，檢方將加強查扣、沒收，填補被害人所受損害；為避免詐欺集團心存僥倖，對於未與被害人和解，賠償所受損害者，予以從重求刑，高檢署已訂定求刑參考表，對法院輕判部分，檢察官應提起上訴。
