工廠老闆把玩槍枝握把逼友人「報恩」簽本票 遭判刑8月

張姓男子2023年幫忙出車禍的陳姓友人，陳男承諾支付借用機車費用和以紅包答謝，後來張男出示槍枝握把，陳姓朋友無奈簽具3張本票合計10萬800元。彰化地方法院審結，依犯非法持有槍枝之主要組成零件罪等2罪，判處有期徒刑8月。可上訴。

判決書指出，張男民國110年12月從亡故的胞弟處取得兩顆子彈、1支槍管，放在自己的工廠，112年4月陳男發生車禍，同年5月至7月向張男借用機車，曾委請張男開立在職證明、請假證明以申請保險理賠，陳男稱可支付每日300元借用機車費用及取得保險理賠金後會包紅包答謝。

張男因此認為陳男應給付金錢，在112年11月找粘姓友人到陳男住處，邀約一同外出，到達張男的工廠後，張男以陳男答應給錢為由要求給付金錢，粘男惡言相向，其後陳男與張男商定以3萬6千元處理此事，並自願先給付3千元。

未料粘男拿出本票、借據要求簽立以供擔保，陳男向來畏懼粘男，且見張男拿出槍枝握把，迫於無奈當場簽立面額各為3萬6千元本票共3張及未記載金額的借據1張交付張男，而行無義務之事。

偵查與庭訊時，張、粘二人均承認帶陳男到工廠，商討應給付張男金錢一事，惟矢口否認有何強制犯行。張男辯稱，「是陳男自己寫借據…叫我簽名」粘男辯稱，沒看到陳男簽本票、借據等。