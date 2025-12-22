柯文哲政治獻金案李文宗兄妹無罪答辯 李文娟問：可跟哥哥講話嗎？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，合議庭讓柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟及律師團暢所欲言，李文宗講出心裡話，沒預料參加一場總統大選就變成貪汙壞人；李文娟則稱，中年失婚後找到工作，對法律無知沒有會計觀念，遭受不實汙衊和指責，兄妹倆無罪答辯，請求無罪判決。2人涉案部分，審判長諭知今辯論終結，明年3月26日下午2點30分宣判。

李文宗表示，媒體報導與「橘子」許芷瑜有密切關係，成為他被羈押的關鍵，但他跟許沒什麼交集、根本不熟，此案特定媒體「無中生有」李文宗細數任職半導體公司到台北捷運等事蹟，最後他認為，世事無常，根本沒預料參加了一場總統大選，就變成了貪汙的壞人，請求法官給予無罪判決。

李文娟今傍晚哽咽、掉淚最後陳述，她只是個中年失婚的婦人，想要靠自己自力更生，但是年紀大了求職屢次碰壁，終於找到工作非常欣喜，覺得自己不再是無用的人，遇上此事因對法律無知、沒有會計觀念，遭受不實汙衊和指責，一年來遠離家人朋友不敢出門，只敢躲在小小的房間裡，只要房門外傳來一點聲音就會驚恐，「誰又要來帶走我」只要有電話響起就會驚嚇、整夜不安，縱然我絕望、失望、不知何時才能結束，過去的一切也回不來，尊敬的法官會給我公平公正的無罪判決。

審判長江俊彥諭知李文宗、李文娟辯論終結，2025年3月26日下午2點30分宣判，李文宗應到庭聆判，若不到庭。審判長諭知，柯文哲明下午2點就公益侵占及背信罪嫌，續行審理程序，12月24日全天柯文哲、沈慶京、應曉薇就貪汙罪嫌續行審理程序。

李文娟最後問審判長「我現在可以跟李文宗講話嗎？」審判長江俊彥回答，這確實是個法律問題，在覆審制精神下，沒有辦法直接給妳答案，二審有傳喚相關證人的程序，二審權限不變干預，不得接觸相關證人是對李文宗的限制，除非法院裁定有變更，否則裁定效力都在，今不適合直接說可以或不可以。