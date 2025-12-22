嘉檢成立防範恐攻應變小組 跨機關聯防守護治安

為防範重大治安事件引發模仿效應，並確保緊急應變作為能夠統一、迅速且有效，嘉義地區檢警單位全面提升戒備。高檢署檢察長張斗輝今天指示，嘉義地檢署正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，統籌因應涉及恐嚇、危害公眾安全等重大治安案件，強化第一時間的偵辦與處置能量。

嘉義地檢署表示，應變小組由偵辦重大刑案專組主任檢察官江金星擔任召集人，檢察官呂雅純出任執行秘書，成員包括檢察官張建強、蕭仕庸及吳心嵐。小組將統一偵辦嘉義地區，凡涉及網路、大眾運輸系統或公眾得以出入場所的恐嚇行為，以及其他危害公眾安全案件，均可即時啟動應變與強制作為，全面遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

下午4時，嘉義地檢署於署內3樓會議室召開「嘉義地區防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議」，邀集專責檢察官，以及嘉義縣、市政府警察局及所屬分局、國道公路警察、鐵路警察、調查、憲兵、海巡等相關機關承辦人員與會。會中建立跨機關聯繫窗口與通報機制，確保偵查指揮、即時應變及輿情穩定等工作能順暢銜接，並即時接收案件情資，全面掌握偵辦效能。