快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

聽新聞
0:00 / 0:00

「社會常態是工酬相當」李文宗律師當庭曝收賄行情 工程款1%至3％

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，柯、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟3人無罪答辯。李文宗律師團指出，社會常態是工酬相當，法官、檢察官很偉大，每個月領一樣的錢，但工酬不相當，貪汙收賄案「行情價」以工程款來說是1%至3％，210萬元不會是收賄款項。

李文宗辯護團隊指出，檢方張冠李戴，李無罪答辯。律師李傳侯指出，柯文哲針對京華城案批示「送研議」這非柯文哲典型職務，而是都委會的職權，檢方要舉證證明李文宗知道這是否違背職務，但舉證顯然不夠，更何況李文宗不是收錢的人。

李傳侯提及李文宗收到朱亞虎的簡訊「小沈十分小氣的捐210萬要用我的名字、但是我絕對不會領情省稅、必須向您說明、我領他薪水必須依他的命令做事」等語，這簡訊可能要規避政治獻金法，而非貪汙收賄。

律師直指「社會上常態是工酬相當」以律師來說小小5公分的卷就要收費10萬元，案件依難易程度區分收費標準；法官、檢察官很偉大，每個月領一樣的錢，但工酬不相當。律師當庭直指貪汙收賄「行情價」協助得標會收工程款的1％至3％，本件是天上掉下來的1百多億元的容積案件，行情也非被控的210萬元。

律師表示，被控侵占罪部分，從頭到尾都是木可公司的所有權，與侵占要件不合。背信罪部分，眾望基金會章程顯示，基金會主要核心業務是「政策研擬」李文宗主觀並無背信意圖。

台北地方法院今天審理台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，眾望基金會前董事長李文宗出庭。記者胡經周／攝影
台北地方法院今天審理台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，眾望基金會前董事長李文宗出庭。記者胡經周／攝影

李文宗 律師 收賄

延伸閱讀

否認犯罪 李文宗批檢察官像：「蝙蝠俠羅織故事、入人於罪」

柯文哲否認侵占政治獻金 司法不可以選擇性適用

柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢

柯文哲政治獻金被控侵占及背信 北院言詞辯論

相關新聞

高雄美濃大峽谷大樹廢土山將偵結 多輛高檔怪手充公明天上架拍賣

高雄8月起爆發美濃大峽谷、大樹廢土山，11月更有月世界垃圾山等國土案件；美濃大峽谷、大樹廢土山偵查已近尾聲，橋頭地檢署偵...

影／投資失利又欠債...他闖大學停車場偷車 強盜銀樓200萬黃金遭訴

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，今年10月底穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿...

嘉檢成立防範恐攻應變小組 跨機關聯防守護治安

為防範重大治安事件引發模仿效應，並確保緊急應變作為能夠統一、迅速且有效，嘉義地區檢警單位全面提升戒備。高檢署檢察長張斗輝...

「社會常態是工酬相當」李文宗律師當庭曝收賄行情 工程款1%至3％

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，柯、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟3人無罪答辯。李文宗律師團指...

涉收賄護航光電業者一審遭判4年10月 雲縣議長黃凱要上訴捍衛清白

無黨籍雲林縣議長黃凱2020年擔任議員期間，涉成立兩家人頭公司收賄收受1480萬元，護航光電業者，新北地方法院今依不違背...

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱不違背職務收賄判4年10月

雲林縣議長黃凱2020年擔任議員期間，涉嫌利用職權透過縣府建設處前處長李俊興洩漏縣府秘密文件，護航光電業者國金能源總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。