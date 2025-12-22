「社會常態是工酬相當」李文宗律師當庭曝收賄行情 工程款1%至3％

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，柯、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟3人無罪答辯。李文宗律師團指出，社會常態是工酬相當，法官、檢察官很偉大，每個月領一樣的錢，但工酬不相當，貪汙收賄案「行情價」以工程款來說是1%至3％，210萬元不會是收賄款項。

李文宗辯護團隊指出，檢方張冠李戴，李無罪答辯。律師李傳侯指出，柯文哲針對京華城案批示「送研議」這非柯文哲典型職務，而是都委會的職權，檢方要舉證證明李文宗知道這是否違背職務，但舉證顯然不夠，更何況李文宗不是收錢的人。

李傳侯提及李文宗收到朱亞虎的簡訊「小沈十分小氣的捐210萬要用我的名字、但是我絕對不會領情省稅、必須向您說明、我領他薪水必須依他的命令做事」等語，這簡訊可能要規避政治獻金法，而非貪汙收賄。

律師直指「社會上常態是工酬相當」以律師來說小小5公分的卷就要收費10萬元，案件依難易程度區分收費標準；法官、檢察官很偉大，每個月領一樣的錢，但工酬不相當。律師當庭直指貪汙收賄「行情價」協助得標會收工程款的1％至3％，本件是天上掉下來的1百多億元的容積案件，行情也非被控的210萬元。