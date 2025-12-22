聽新聞
高雄美濃大峽谷大樹廢土山將偵結 多輛高檔怪手充公明天上架拍賣
高雄8月起爆發美濃大峽谷、大樹廢土山，11月更有月世界垃圾山等國土案件；美濃大峽谷、大樹廢土山偵查已近尾聲，橋頭地檢署偵辦時，扣押挖土機7具、拖車頭4輛、大貨車3輛，檢方聲請變價拍賣，預計明（23日）上午9時至12時及下午2時至5時於橋檢辦理拍賣。
橋檢自8月偵辦美濃大峽谷以來，陸續查緝大樹區統嶺段山坡地濫倒廢土案，以及燕巢、田寮等地的濫倒垃圾等多案，累計羈押涉案犯嫌共20人，扣得超過20挖土機、拖車頭等重型機具。
其中，大樹廢土山一案，更查獲前雄檢檢察官陳正達參與其中，陳於今年9月30日聲押禁見獲准，2個月羈押期已近尾聲；美濃大峽谷則聲押時任高雄市議員朱信強特助石麗君獲准，另濫倒垃圾一案，岡山區里長李有財及其子李子森也被收押。
因國土案件部分在押犯嫌羈押期將屆，預期偵查已近尾聲，橋檢聲請變價拍賣，首波將拿出扣押的挖土機7具、拖車頭4輛、大貨車3輛，明（23日）上午9時至12時及下午2時至5時於橋檢大樓辦理拍賣。挖土機部分，不乏知名重機大廠VOLVO、CAT、SUMITOMO等挖土機，且年份新穎。
檢方表示，明天拍賣物底價不公開，採現況點交，拍定人就拍賣物無瑕疵擔保請求權，且要繳清欠稅、罰單後才能辦理過戶登記，賣當日拖車頭及大貨車拍定人需以現金或匯款方式繳清全數價金，隔天（24日）上午挖土機拍定人需以現金或匯款方式繳清全數價金。
