快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

九州博弈集團案開庭 前警政監林明佐請假未出庭

中央社／ 台中22日電

台中地院今天召開九州博弈集團案準備程序庭，傳喚多名被告出庭；涉案前警政監林明佐未出席，台中地院表示，林姓被告因身體狀況請假未到，委由辯護人到庭。

台中地院今天召開九州博弈集團案準備程序庭，決定如何調查證據及安排審理庭期等程序事項；九州集團總裁陳政谷、前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁等多名被告出庭，林明佐則請假未出庭。

台中地院表示，今天開庭除了3名法人被告及2名自然人被告未到庭外，其餘被告均到庭；未到庭的林姓被告因身體狀況而請假未到，有委由辯護人到庭。

台中地檢署查出位在台中市的九州博弈集團旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪。檢方發現林明佐擔任台中市警察局刑事警察大隊長時，涉嫌在獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。

林明佐 台中市 警察

延伸閱讀

涉貪警政監林明佐今沒出庭 改名「林康承」告別厄運

九州案換法官今90人出庭 陳政谷：法官曾說不是我起訴

美ITC揮出337調查重拳 對AMD、聯想、美超微祭337調查

檢警破合法第三方支付洗錢水房 博弈金流1年近50億…2負責人羈押

相關新聞

高雄美濃大峽谷大樹廢土山將偵結 多輛高檔怪手充公明天上架拍賣

高雄8月起爆發美濃大峽谷、大樹廢土山，11月更有月世界垃圾山等國土案件；美濃大峽谷、大樹廢土山偵查已近尾聲，橋頭地檢署偵...

影／投資失利又欠債...他闖大學停車場偷車 強盜銀樓200萬黃金遭訴

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，今年10月底穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿...

嘉檢成立防範恐攻應變小組 跨機關聯防守護治安

為防範重大治安事件引發模仿效應，並確保緊急應變作為能夠統一、迅速且有效，嘉義地區檢警單位全面提升戒備。高檢署檢察長張斗輝...

「社會常態是工酬相當」李文宗律師當庭曝收賄行情 工程款1%至3％

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，柯、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟3人無罪答辯。李文宗律師團指...

涉收賄護航光電業者一審遭判4年10月 雲縣議長黃凱要上訴捍衛清白

無黨籍雲林縣議長黃凱2020年擔任議員期間，涉成立兩家人頭公司收賄收受1480萬元，護航光電業者，新北地方法院今依不違背...

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱不違背職務收賄判4年10月

雲林縣議長黃凱2020年擔任議員期間，涉嫌利用職權透過縣府建設處前處長李俊興洩漏縣府秘密文件，護航光電業者國金能源總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。