影／投資失利又欠債...他闖大學停車場偷車 強盜銀樓200萬黃金遭訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，今年10月底穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市安南區1間銀樓，一進門就拿辣椒水噴行動不便的老闆，再用鐵鎚敲破櫃台玻璃，搜刮金飾與金項鍊，得手市價約200萬元13兩黃金，台南地檢署將他依強盜罪提起公訴。

起訴書指出，今年10月27日下午4時許，黃姓男子前往台南市永康區南台科技大學停車場內，發現溫姓男子的機車鑰匙未拔下，且坐墊上放有黑色全罩安全帽（價值4500元），黑色4分之3罩安全帽（價值2300元）、Airpods2耳機1組（價值7490元）。

黃將溫的機車（價值11萬元）騎走，得手機車上的物品，隨後前往安南區安和路一段的銀樓，在下午4時40分進入，持辣椒水1罐往吳姓銀樓業者與吳的黃姓妻子面部噴灑，並持榔頭敲擊店內玻璃櫃，將吳與黃婦2人擠進店內櫃台，使2人不能抗拒。

黃強盜玻璃櫃內黃金手鍊11條、黃金項鍊11條（共503.01公克，價值約200萬元）得手，隨即騎乘機車離開；案經轄區第三警分局調閱監視器，循線查出黃的身分，持檢察官核發拘票將黃拘提到案，查扣作案用鞋子2雙、手機1支、機車1輛、黃金手鍊、黃金項鍊等。

據了解，警方發現黃強盜得手逃跑時，騎沒幾分鐘就把贓車丟棄，當場變裝換為短褲、短袖，企圖製造斷點規避查緝，再輾轉回到永康住家躲藏；警方在犯案當晚11時許持拘票前往，將黃壓制緝捕歸案，當時黃拒不供出黃金下落。

黃已婚、沒有小孩，家裡從事模具加工廠，他也是員工，疑似因投資失利、積欠債務，鋌而走險；黃被捕當天拒絕夜間訊問，隔天則要求律師到場後才製作筆錄，警方請來老婆協助柔情喊話，黃才卸下心防，最終交出所有行竊的黃金。

檢方偵訊時，黃僅承認客觀事實，但否認強盜犯行；案經溫姓機車車主、吳姓銀樓業者及其吳姓妻子指證歷歷以及監視器畫面等，確認黃在犯案前先前往銀樓勘查現場，徘徊觀望，且黃行竊機車、持辣椒水噴灑銀樓業者、試圖持榔頭破壞玻璃櫃等過程均被監視器拍下。

檢方認定，黃涉犯攜帶兇器強盜及竊盜等罪嫌，依法提起公訴，其2罪犯意各別，行為互殊，請法院分論併罰；由於黃已交出所有行竊的黃金手鍊、項鍊，與銀樓吳姓業者達成和解，犯後態度尚可，請法院量處適當之刑。

吳姓銀樓業者當時受訪表示，他是身障人士，看到人走進來就嚇到了，因為對方全副武裝，一看就知道不對；他坐在櫃台先被噴辣椒水，太太聽到聲音走出來也被噴，兩人到隔天身上都還在燒。當時他心有餘悸，不斷搖頭說「不想開店了」。

36歲黃姓男子因投資失利、積欠債務，今年10月底穿著黑衣黑褲，頭戴全罩安全帽及口罩，闖入台南市1間銀樓強盜市價約200萬元13兩黃金。記者袁志豪／翻攝
