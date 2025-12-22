網路PO文列39捷運站預告恐攻 桃園男今午遭逮辯：一時好玩

台北車站、中山捷運站隨機殺人案引發恐慌，不料竟又有人在網路留言：「下一個張文，會出現」，並列出雙北39個捷運站是下一個恐怖攻擊地點。林口警獲報今至桃園逮捕PO文的32歲林男，林男辯稱好玩才會留言，詢後依恐嚇公眾送辦並建請羈押。

林口警分局昨天（21日）晚間接獲民眾報案，指在社群軟體Threads有一篇文章：「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點。」隨後還列出雙北市39個捷運站。該名網友還在個人臉書PO文：「下一個張文，會出現」

貼文一出迅速被轉傳引發社會不安，林口警立即成立專案小組，經分析比對相關資料後確認貼文者為住在桃園市龜山區的32歲林姓男子，隨即報請檢察官指揮，今天下午1時許持拘票前往林男住處將他逮捕歸案。

林男被逮後坦承貼文，辯稱是一時好玩才會亂寫，警方詢後將他依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。