涉收賄護航光電業者一審遭判4年10月 雲縣議長黃凱要上訴捍衛清白
無黨籍雲林縣議長黃凱2020年擔任議員期間，涉成立兩家人頭公司收賄收受1480萬元，護航光電業者，新北地方法院今依不違背職務收賄罪，判處黃凱4年10月，褫奪公權3年。黃凱表示，將再上訴捍衛清白，將事實攤在陽光下，希望法院釐清事實。
新北檢方指控，國金能源2020年2月為順利取得台西鄉、口湖鄉太陽光電發電場營業執照，涉嫌透過國金能源及人頭公司睿日，分別支付5000萬、900萬元行賄時任縣議員黃凱，黃凱找友人成立2間人頭公司，以「能源技術服務費」名義收賄，幫助業者取得縣府同意函、擺平地方陳情抗議。
黃凱向時任雲林縣建設處長李俊興關切進度，待國金及睿日公司先後取得縣府核發的同意函，業者即以人頭公司給付1480萬元。
新北地方法院下午判決，黃凱犯不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年10月，褫奪公權3年，李俊興違法公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑8月，全案可上訴。
對於一審判決結果，黃凱表示，尊重司法制度、也尊重審理結果，但對於判決內容，內心仍感到遺憾與不平，他認為仍有諸多事實與法律觀點，尚待進一步釐清。他強調，他始終秉持對雲林、對鄉親負責態度從事公共事務，問心無愧、沒有任何不法意圖，相關作為，皆出於職責與公共利益的考量，並非外界所曲解。
黃凱表示，目前本案仍屬司法程序的一個階段，並非最終定讞。已與律師團隊充分討論，將依法提起上訴，透過更完整的審理程序，爭取還原事實真相，捍衛清白，在司法程序未確定前，仍會堅守崗位，持續為雲林縣政監督把關、為鄉親服務，不讓任何個人事件影響議會運作與公共利益。
李俊興表示，相關案件過程皆依行政院文書處理手冊辦理，針對一審判刑結果，會依法提出上訴。
縣府民政處表示，依地方制度法第79條規定，民意代表、議員犯貪汙罪，需判決確定後才會解職。倘若當事人及檢察官在一審判決後20天內，均未提起上訴，則屬判決確定，收到判決書由內政部依規定予以解職；而所遺任期若不足2年，且缺額未達該選區總名額二分之一時，不再補選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言