涉收賄護航光電業者一審遭判4年10月 雲縣議長黃凱要上訴捍衛清白

無黨籍雲林縣議長黃凱2020年擔任議員期間，涉成立兩家人頭公司收賄收受1480萬元，護航光電業者，新北地方法院今依不違背職務收賄罪，判處黃凱4年10月，褫奪公權3年。黃凱表示，將再上訴捍衛清白，將事實攤在陽光下，希望法院釐清事實。

新北檢方指控，國金能源2020年2月為順利取得台西鄉、口湖鄉太陽光電發電場營業執照，涉嫌透過國金能源及人頭公司睿日，分別支付5000萬、900萬元行賄時任縣議員黃凱，黃凱找友人成立2間人頭公司，以「能源技術服務費」名義收賄，幫助業者取得縣府同意函、擺平地方陳情抗議。

黃凱向時任雲林縣建設處長李俊興關切進度，待國金及睿日公司先後取得縣府核發的同意函，業者即以人頭公司給付1480萬元。

新北地方法院下午判決，黃凱犯不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年10月，褫奪公權3年，李俊興違法公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑8月，全案可上訴。

對於一審判決結果，黃凱表示，尊重司法制度、也尊重審理結果，但對於判決內容，內心仍感到遺憾與不平，他認為仍有諸多事實與法律觀點，尚待進一步釐清。他強調，他始終秉持對雲林、對鄉親負責態度從事公共事務，問心無愧、沒有任何不法意圖，相關作為，皆出於職責與公共利益的考量，並非外界所曲解。

黃凱表示，目前本案仍屬司法程序的一個階段，並非最終定讞。已與律師團隊充分討論，將依法提起上訴，透過更完整的審理程序，爭取還原事實真相，捍衛清白，在司法程序未確定前，仍會堅守崗位，持續為雲林縣政監督把關、為鄉親服務，不讓任何個人事件影響議會運作與公共利益。

李俊興表示，相關案件過程皆依行政院文書處理手冊辦理，針對一審判刑結果，會依法提出上訴。