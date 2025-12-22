剴剴案檢痛心「相驗20幾年，沒看到這麼慘的」 律師否認保母以虐取樂

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲男童「剴剴」致死，一審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判處無期徒刑、18年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今開庭行言詞辯論，檢察官痛心「相驗20幾年，沒看到這麼慘的」，劉彩萱則在律師陳述時不停拭淚。

檢察官論告表示，劉若琳對於姊姊的犯行「知情、評論、鼓吹、煽風點火」，甚至劉若琳替姊姊照顧剴剴，之後再交給劉彩萱時，剴剴脖子有一道嚴重的傷痕，劉彩萱說「夭壽，這麼嚴重」，並詢問社工來查看該怎麼辦，劉若琳還指示讓剴剴睡覺，社工看到小孩睡覺，不會去叫醒他。

檢察官說，劉彩萱、劉若琳托育場所重疊，兩人關係緊密，另辯護人替劉彩萱辯稱確實照護剴剴的事實，但身為保母，餵奶、餵藥是最基本的照護行為，與兩人的殘忍犯行相比，無法撼動一審判決的認定。

檢察官也說，剴剴全身至少42處傷勢，是1個月內密集造成、來不及癒合的，只能說剴剴「遍體鱗傷」，「我相驗20幾年，沒看過這麼慘的兒童相驗照片」。另辯護人供稱，劉若琳讓剴剴躺在地上，腳跨在門檻上，全程呈現L型，是在替剴剴「消水腫」，試問哪一個父母不送醫、不穿衣，卻以L型倒立姿勢消水腫？

劉彩萱委任律師指出，劉彩萱並非「以虐取樂」，本案發生是長期惡性循環造成的失控，剴剴怕生需要適應期，但保母卻只有1小時交接，未漸進式交接，加強剴剴分離焦慮，且兒福聯盟沒有告訴劉彩萱剴剴是高風險家庭，造成剴剴出現特殊行為，劉彩萱不知道怎麼辦。

律師表示，劉彩萱盡她所能做他能做的，也有帶剴剴去宮廟收驚，悲劇發生前一天，還有餵食剴剴牛奶、藥水，劉彩萱在自身身體不舒服之際，還是盡她的能力在照顧，並認為一審判決割裂審查證據，違背經驗、論理法則。

另外，證人MIRA未曾親自見聞劉彩萱將燒焦鍋巴打碎餵給剴剴吃，且剴剴頭臉部、頭皮、後頸部、生殖器的傷勢，也沒辦法證明是劉彩萱所造成的，一審判決動機認定錯誤、手段認定錯誤、傷勢認定錯誤，造成劉彩萱量刑上限為無期徒刑應撤銷。