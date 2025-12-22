法庭失控！檢察官曝光剴剴受虐照被制止 剴剴戰士怒吼：保護加害人

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲男童「剴剴」致死，一審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判處無期徒刑、18年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今開庭行言詞辯論，檢察官簡報檔公開剴剴受虐照片被審判長制止，旁聽的剴剴戰士不滿怒吼「保護加害人！」

高院開庭引起注目，時代力量主席王婉諭、藝人郁方等人均到場關心，另有近百名「剴剴戰士」在法院外聲援。王婉諭指出，很多人對剴剴案感到痛心、憤怒，她也持續不斷關心，並希望未來兒少保全機制能更加完善，不要再有孩子受到虐待及傷害。

劉彩萱、劉若琳在上午庭訊並未發言，而是全交由律師代為回答。剴剴外婆委任律師指出，一審國民法官庭認定的犯罪事實沒有經驗、論理法則，另劉若琳對剴剴死亡有預見可能性。

剴剴外婆律師向法庭述說剴剴受虐過程傷勢，包括綑綁、毆打、拿水果尼龍網套罩頭、餵食隔夜且燒焦的鍋巴等，甚至一度曝光剴剴的照片，引起旁聽民眾哭泣，郁方也在座位上不停拭淚。

檢察官也提及再過2天就是聖誕節，但在兩年前的耶誕夜剴剴卻失去生命，剴剴死因是低血容性休克，白話就是「缺血」而死，就是「他殺」。劉彩萱、劉若琳2023年9月1日至12月24日總共115天，期間剴剴被綑綁、天天罰站、身體被對折、塞入縫隙、在氣溫15度時讓剴剴只穿尿布罰站、用束帶綁在凳子上，椅凳卡榫還斷裂等。

過程中，檢察官Power Point播放出剴剴被綑綁的照片，劉家姊妹的委任律師要求抽掉照片再公開播放，審判長廖建瑜也指示關掉投影螢幕，表示被害人也有隱私，未料引起旁聽民眾怒火，當庭怒吼「被害人已經死掉了」、「被害人已經無法有兒少權了」、「保護加害人」、「播放給保母看」、「為什麼不敢公開」。