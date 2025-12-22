快訊

否認犯罪 李文宗批檢察官像：「蝙蝠俠羅織故事、入人於罪」

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金等案，前柯辦主任李文宗說，從沒想過會被捲入京華城案，偵查檢察官偵訊他時，疾言厲色說要打擊犯罪，讓他彷彿看到高高在上的「蝙蝠俠」赤裸裸預設立場，羅織故事、入人於罪。

李文宗說，檢方在補充理由書指他是柯文哲的分身，卻沒有證據，他只是民眾黨創立初期坐在台下的黨員；檢方說他參與民眾的財務與黨務，但民眾黨財務長梁秀菊已經說財務是梁一手包辦。

李文宗說，監控中心每2、3天就會在凌晨打電話查勤，上周天天開庭，監控中心更是連續5打來，這是60多歲的人是很大的健康傷害。

李文宗說，檢察官林俊言偵訊他劈頭就問京華城案，他和京華城案沒有任何交集，林俊言拿5、6年前鼎越開發董事長朱亞虎傳給他的「感謝560」簡訊，他完全不記得有這件事；朱亞虎的感謝簡訊傳給3個人，起訴書故意略過不提，他的個性就是比較熱心助人，收到簡訊他一定會回覆，不曉得「560」是什麼。

李文宗說，木可公關公司是100%的商業公司，他們若有貪念，為何不在2023年5月20日就開始大肆販售競選商品，而是等到同11月才開始小額銷售？檢方指控成立公司就是要掏空競選經費，毫無根據且偏離常理。

檢方指控李文宗在眾望基金會以基金會資金支付木可員工薪水，李文宗說，基金會成立目的是為了做公益，雖然募集資金不足導致人事費用比例過高，但絕對沒有不法意圖。

台北地方法院今天審理台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，眾望基金會前董事長李文宗（圖）出庭。記者胡經周／攝影
台北地方法院今天審理台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，眾望基金會前董事長李文宗（圖）出庭。記者胡經周／攝影

李文宗 財務 京華城案 民眾黨 柯文哲

