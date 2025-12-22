快訊

「宮鬥」主播張靖玲遭母親告占房產權狀、房門口堆椅 法院判她搬家

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

TVBS前主播張靖玲因「宮鬥案」被調職後解雇，提告請求回復原職敗訴；她被八旬母親指控擅自取走台北市房產的所由權狀拒不返還，還在家中堆疊椅子等物，妨害進出、造成危險，張母不願再出借房子給她住，提民事訴訟，台北地方法院判張靖玲應返還所有權狀並搬出去，可上訴。

張母提告指出，她以鶯歌房屋出售價款，向建商購買位於台北市的房地，登記為所有權人，並和張靖玲共同居住，未料張靖玲未經同意擅自取走所有權狀正本，她提起竊盜、侵占告訴，張靖玲仍不願意返還。

張母主張，她買房時未向銀行辦理抵押貸款，並無張靖玲所稱丈夫因名下已有房產，為提高貸款成數才借名登記她名下等事；她基於母女親情，將房屋一部分無償借給張靖玲居住使用，但現已不願繼續出借。

張母指出，張靖玲先前為主播、身心健康，有工作謀生能力、已婚，沒有再繼續住在家中的必要，而自己高齡82歲，欲出售房地，改購入較小房屋居住，再利用差價維生養老，且張靖玲2023年起次在家中對她和同住兄長偷錄音、錄影，故意將椅子等堆疊在她的房門口，妨礙進出，造成危險。

張母還控訴，張靖玲要求她以房產向民間借貸200萬被拒絕後，不斷與她爭吵，雙方也因所有權狀多番爭訟，長期不睦造成她身心重大傷害，經診斷有身心疾病，提告要求張靖玲返還所有權狀，並搬出房屋。

張靖玲反駁，房產是她父親買的，才會借名登記在母親名下，相關貸款也是父親負責，母親不是實際所有權人，之後父親身亡，借名登記契約也中止，房產由全體繼承人共有，母親也曾說「這個房子是我們3個人的」、「這間房子就是我們的」等語，且母女之間有扶養義務，不能擅自將她趕出去。

張靖玲指出，母親誣指她竊取權狀，她已被檢方不起訴處分確定，認為母親要求返還權狀沒有理由；另她將椅子堆在房門口，實際上是為了方便掃地機器人運作，母親雖稱被偷拍錄影，但當時母親眼神是朝向她手持鏡頭，神情自若對談，更指她被兄長數度傷害，才和母親聯手將他趕出房屋。

台北地院認為，根據相關卷證資料、對話紀錄，無從認定房產是張父所有，況且房產為張父所有，張母身為配偶，依法應繼分也與兒女均分，而並非張靖玲與兄長一人一半。

北院指出，張靖玲無法舉證父母之間有借名登記關係，且張靖玲早已成年，有正當職業，也未證明有不能維持生活而無謀生能力，難認母親應該提供房屋給她居住，張母高齡82歲，雙方近年來訴訟迭生，張母令張靖玲搬離房屋，有正當理由，判決張母勝訴。

TVBS前主播張靖玲（右）。圖／聯合報系資料照片
母親 房產 房屋 張靖玲 提告 主播 繼承人

