「朱元璋後代」侵吞遺產…不分給同母異父手足 判關1年徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

自稱明太祖朱元璋後代的朱雪璋，被同母異父李姓姊弟指控，母親亡歿後與胞弟朱雪瓏侵吞508萬(台幣，下同，15.5萬美元)遺產，一審判朱姓兄弟無罪，二審改依詐欺罪判朱雪璋1年徒刑，依偽造文書判朱雪瓏5月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴而定讞。

朱雪璋曾設局砍斷柔道高手王毓霖腳筋，2020年5月被依重傷害罪判6年刑，他潛逃大陸被押回，目前服刑中。

朱雪璋、朱雪瓏的錢姓母親2020年2月27日過世，朱雪瓏見母親生前與李姓姊弟互動緊密，藉機詢問李女和母親關係，李女出示身分證，才知道母親還有兩名子女。

母親過世後，朱雪瓏為申報遺產稅額等後事，與李姓姊弟齟齬，朱雪璋向朱雪瓏佯稱可負責溝通，將朱雪瓏交給他已填妥資料的遺產稅申報書、繼承系統表等，填載死者繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，同年4月30日向台北國稅局申報遺產稅。

承辦公務員形式審查後，核發免稅證明書。朱雪璋取得免稅證明書後，告知弟弟已可領取母親帳戶遺產，並將免稅證明書交給弟弟，委託去領。朱雪瓏發現證明書上繼承人無李姓姊弟曾問朱雪璋，朱雪璋說會好好處理他們應繼承的遺產。

朱雪瓏取出508萬遺產，扣除醫療、看護、喪葬支出，將遺產的3/4、268萬(約8.2萬美元)餘元交給朱雪璋；國稅局告知李姓姊弟生母遺產稅務「已經辦畢」，姊弟倆得知此事，氣得提告。

士林地方法一審判朱無罪，但二審改認定朱雪璋犯詐欺取財罪、行使公務員登載不實文書罪，從較重詐欺取財罪論處，並沒收犯罪所得；朱雪瓏也被認定犯行使公務員登載不實文書罪。

自稱明太祖朱元璋後代的朱雪璋。圖／聯合報系資料照片
自稱明太祖朱元璋後代的朱雪璋。圖／聯合報系資料照片

