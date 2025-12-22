快訊

涉貪警政監林明佐今沒出庭 改名「林康承」告別厄運

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

前三線二星警政監林明佐涉九州博弈案，涉貪6616萬元，今年6月間因惡性脊椎腫瘤，獲1500萬元交保，今天台中地院開準備程序庭，林告假未出庭，但根據院方開庭資料，林已改名為「林康承」，有命理師分享，民眾涉訟或是罹患惡疾，常會藉由改名方式，藉此轉運，揮別不好的能量與氣場。

命理師楊登嵙說，民眾改名的目的很多，通常是為求財運、求子、身體健康、遠離官司、債務問題等等，在台灣社會常見，林明佐的生肖屬豬，原名有「明」是太陽，不利豬，因為容易中暑、曬斃，「佐」則有工、人字部首，象徵雜事、煩人事多，新名的話，兩個字有水部首，適合屬豬生肖。

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元，因罹患惡性腫瘤，獲台中地院裁定1500萬元交保，限制住居在屏東老家。

九州集團總裁陳政谷等人涉博弈、洗錢、貪汙等罪，其中前三線二星警政監林明佐、前電競女董座徐培菁都涉入其中，遭檢方起訴，此案原由受命法官傅可晴承審近一年，已多次開準備程序，但傅調往苗栗地院，合議庭改組，今早再開準備程序庭，傳喚40多名被告出庭應訊，陳政谷出庭時，沒有特別表示意見，但態度輕鬆。

陳政谷說，此案案件沒有證據，將他羈押多月，他拒絕3億5000元保金後，再最後一次羈押期滿時，他向承審法官傅可晴反映，此案無證據講他羈押多月，羈押期滿後，還要戴電子腳鐐沒有道理，當時傅只回「又不是我起訴的」。

中檢2024年8月起訴九州案，指控陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，經起訴、追加起訴陳等自然人、法人有46名。

前警政監林明佐涉貪，過去在台中地院開庭時，都坐輪椅出庭。圖／本報資料照
前警政監林明佐涉貪，過去在台中地院開庭時，都坐輪椅出庭。圖／本報資料照

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，今天傳喚柯、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟與檢察官行辯論程序，...

TVBS前主播張靖玲因「宮鬥案」被調職後解雇，提告請求回復原職敗訴；她被八旬母親指控擅自取走台北市房產的所由權狀拒不返還...

自稱明太祖朱元璋後代的朱雪璋，被同母異父李姓姊弟指控，母親亡歿後與胞弟朱雪瓏侵吞508萬(台幣，下同，15.5萬美元)遺...

前三線二星警政監林明佐涉九州博弈案，涉貪6616萬元，今年6月間因惡性脊椎腫瘤，獲1500萬元交保，今天台中地院開準備程...

高雄某動物醫院院長於2018年12月與妻子協議離婚，須負擔前妻和2名未成年子女近2千萬元及每月20逾萬元撫養費，因隔年再婚另生子女，以通膨及多重開銷為由求減子女扶養費，遭法院判決駁回。法官指出，通膨與最低生活費6年無明顯變動，且其主張的「高額」醫療支出僅幾百元。判決背後，揭露再婚族扶養費爭議暗潮，法院如何衡量、又是否有其他判例提供指引？

九州集團總裁陳政谷等人涉博弈、洗錢、貪汙等罪，其中前三線二星警政監林明佐、前電競女董座徐培菁都涉入其中，遭檢方起訴，此案...

