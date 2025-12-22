涉貪警政監林明佐今沒出庭 改名「林康承」告別厄運

前三線二星警政監林明佐涉九州博弈案，涉貪6616萬元，今年6月間因惡性脊椎腫瘤，獲1500萬元交保，今天台中地院開準備程序庭，林告假未出庭，但根據院方開庭資料，林已改名為「林康承」，有命理師分享，民眾涉訟或是罹患惡疾，常會藉由改名方式，藉此轉運，揮別不好的能量與氣場。

命理師楊登嵙說，民眾改名的目的很多，通常是為求財運、求子、身體健康、遠離官司、債務問題等等，在台灣社會常見，林明佐的生肖屬豬，原名有「明」是太陽，不利豬，因為容易中暑、曬斃，「佐」則有工、人字部首，象徵雜事、煩人事多，新名的話，兩個字有水部首，適合屬豬生肖。

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元，因罹患惡性腫瘤，獲台中地院裁定1500萬元交保，限制住居在屏東老家。

九州集團總裁陳政谷等人涉博弈、洗錢、貪汙等罪，其中前三線二星警政監林明佐、前電競女董座徐培菁都涉入其中，遭檢方起訴，此案原由受命法官傅可晴承審近一年，已多次開準備程序，但傅調往苗栗地院，合議庭改組，今早再開準備程序庭，傳喚40多名被告出庭應訊，陳政谷出庭時，沒有特別表示意見，但態度輕鬆。

陳政谷說，此案案件沒有證據，將他羈押多月，他拒絕3億5000元保金後，再最後一次羈押期滿時，他向承審法官傅可晴反映，此案無證據講他羈押多月，羈押期滿後，還要戴電子腳鐐沒有道理，當時傅只回「又不是我起訴的」。