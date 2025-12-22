九州案換法官今90人出庭 陳政谷：法官曾說不是我起訴
九州集團總裁陳政谷等人涉博弈、洗錢、貪汙等罪，其中前三線二星警政監林明佐、前電競女董座徐培菁都涉入其中，遭檢方起訴，此案原由受命法官傅可晴承審近一年，已多次開準備程序，但傅調往苗栗地院，合議庭改組，今早再開準備程序庭，傳喚40多名被告出庭應訊，陳政谷出庭時，沒有特別表示意見，但態度輕鬆。
陳政谷說，此案案件沒有證據，將他羈押多月，他拒絕3億5000元保金後，再最後一次羈押期滿時，他向承審法官傅可晴反映，此案無證據講他羈押多月，羈押期滿後，還要戴電子腳鐐沒有道理，當時傅只回「又不是我起訴的」。
中檢2024年8月起訴九州案，指控陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，經起訴、追加起訴陳等一共35人。
此案原由受命法官傅可晴承審，去年10月迄今陸續開庭審理，今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，陳政谷6月17日也因羈押期屆滿獲釋，因傅在今年8月調往苗栗地院，合議庭改組，由剛分發到台中地院的第64期法官林申棟接手審理。
林申棟的父親是前大法官林俊益，曾歷任士林地院院長、司法院刑事廳廳長，具有司法背景。
今天開庭要被告與律師近90人出庭，坐滿台中地院國民法官第二法庭，有別於過去審理九州案僅有受命法官1人開準備程序庭，今合議庭將上場，由審判長王振佑指揮訴訟訊問，另預計明年將密集訂庭審理。
