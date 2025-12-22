柯文哲政治獻金被控侵占及背信 北院言詞辯論

北院審理京華城及柯文哲政治獻金案，15日至19日京華城案涉及圖利、行收賄罪大部分言詞辯論程序，今天將進行政治獻金案涉公益侵占、背信等案，傳喚柯文哲、李文宗、李文娟到庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院自15日起進行言詞辯論程序，公訴檢察官於15日全日、16日上午就京華城案涉圖利、行、收賄部分進行論告，柯文哲、沈慶京、威京集團財務經理張志澄、應曉薇的顧問吳順民、前台北市副市長彭振聲、前北市都發局長黃景茂、前都委會執行秘書邵琇珮言詞及辯護人先後進行答辯。

審判長已於18日分別諭知張志澄、吳順民、彭振聲、黃景茂、邵琇珮涉案部分辯論終結，訂於明年3月26日下午2時30分宣判。原訂18日下午應曉薇及辯護人答辯部分，移至12月23日下午進行。

北院排定今天就前柯文哲競選總部財務長李文宗、木可公司董事長李文娟、柯文哲涉及政治獻金、背信相關部分進行言詞辯論程序。檢察官上午進行論告後，柯文哲、李文宗、李文娟及辯護人預計於下午答辯。

12月23日上午進行會計師端木正涉案部分言詞辯論，12月23日下午及24日全天進行結辯，若先前已辯論終結的被告，無須到庭。