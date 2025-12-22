聽新聞
0:00 / 0:00

一審免賠 二審逆轉！帶高中生溯溪溺斃 19歲軍人判賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

許姓<a href='/search/tagging/2/軍人' rel='軍人' data-rel='/2/110738' class='tag'><strong>軍人</strong></a>在三年前帶洪姓<a href='/search/tagging/2/高中生' rel='高中生' data-rel='/2/127270' class='tag'><strong>高中生</strong></a>，前往台中谷關馬陵野溪溫泉管制區游泳，洪生滑落潭底身亡，二審逆轉判許要賠一四七萬元。記者陳宏睿／翻攝
許姓軍人在三年前帶洪姓高中生，前往台中谷關馬陵野溪溫泉管制區游泳，洪生滑落潭底身亡，二審逆轉判許要賠一四七萬元。記者陳宏睿／翻攝

許姓軍人與洪姓高中生三年前到台中市谷關馬陵野溪溫泉，闖管制區溯溪，洪失足滑落深谷溺死在潭底，洪的父母對許提告求償八三一萬元，一審認定洪有認知公告警語能力，判許免賠。二審逆轉，認為許是帶領人，對意外需負部分責任，判賠一四七萬元；可上訴。

從軍十九歲許姓男子與十六歲洪姓男高中生是球友，二○二二年七月相約到中市和平區谷關馬陵野溪溫泉游泳，二人進入禁止進入的管制區，洪溯溪過程失足滑落深谷，警消人員在潭底約三公尺深處發現洪溺斃。

洪的父母指控，許為該次溯溪帶領人，開車載洪前往，對洪居保證人地位，負有注意義務，當天步行至案發地時，已親見案發地點有危險，且許曾到過該處，可判斷洪無溯溪鞋與裝備，貿然踩石渡溪有高風險，仍堅持溯溪，導致意外，求償八三一萬元。

台中地方法院審認，二人進入管制區前，已有「本路段為管制區，非相關人員禁止進入，以免發生危險」等三處公告，仍無視警告繼續前進，洪看到警告，仍與許同行；另外，二人是相約出遊的朋友關係，即便洪未成年，但已近十八歲，有認知公告警語、衡量自身體能、設備的判斷能力，不能僅以許年齡稍長，即認有負擔注意的義務，判決免賠。

洪的父母不服，上訴台中高分院。二審認定，該處管制區是由許開車載洪前往，若無許帶領，洪不知如何前往，可認定許是該次溯溪活動帶領人，帶洪前往危險區域溯溪時，應就安全性，有提醒洪注意的義務。

法官審酌，許沒有提醒當時裝備不足、考慮撤離，導致洪落潭身亡，負有賠償責任。

法官認為，二人前往案發地時，洪目擊溪水深度，許雖先行橫渡，但無證據證明有強迫、命令、威脅洪橫渡，洪可選擇留岸上、折返或拒絕下水，明知無救生衣，仍決定橫渡自甘冒險，應負四分之三的責任，判許需賠一四七萬餘元。

高中生 溯溪 溺水 軍人

延伸閱讀

台中53歲婦人當詐團車手 出任務一毛沒領到…入獄還慘遭判賠803萬

台中35年資歷警員驚傳溺斃 彰化海灘發現遺體...分局：深感哀痛

論文抄襲案高虹安敗訴 智慧法院判賠資策會40萬加登報1天

赴台積電AZ廠出差變出軌 工程師愛上美式作風女同事判賠40萬

相關新聞

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，中檢昨天獲報，清水區43歲張姓作業員昨早在 Threads發布「原計畫5點鐘...

捷運出口大喊「我有槍！」 蘆洲男預防性羈押獲准

新北市蘆洲一名邱姓男子昨天上午於捷運蘆洲線三民高中捷運站出口，當眾大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警成...

孫子友人溺斃 阿公載去戲水判6月

台中市許姓軍人帶洪姓高中生闖谷關管制區戲水，洪失足溺斃，許獲判無罪確定，但有類似案件法院認定有刑責；花蓮縣孫姓男子開車載...

帶高中生溯溪溺斃／「保證人」不作為 法官認定有責任

台中許姓軍人帶洪姓高中生溯溪時洪溺斃，被判賠百萬元；花蓮孫姓男子帶孫子等三名少年戲水，李姓少年溺斃，孫遭判刑六月。法界人...

一審免賠 二審逆轉！帶高中生溯溪溺斃 19歲軍人判賠

許姓軍人與洪姓高中生三年前到台中市谷關馬陵野溪溫泉，闖管制區溯溪，洪失足滑落深谷溺死在潭底，洪的父母對許提告求償八三一萬...

北捷隨機殺人後…男發「原定計畫」言論 中檢抓人聲押

男子張文在北車、北捷犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，後續網路平台陸續出現恐嚇公眾言論，中檢獲報，清水區張姓男子也在昨早於 T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。