隨宗教團體赴美 64歲女桃機登機詐稱有炸彈起訴

中央社／ 桃園21日電

徐女7月隨宗教團體赴美宣慰僑胞，桃機辦理登機時竟稱「有炸彈」，後續航警雖證實虛驚一場，徐女行程取消還被移送法辦；桃檢今天表示，近日偵結依違反民用航空法起訴。

桃園地方檢察署起訴書指出，64歲徐女7月10日計劃搭乘長榮航空公司BR008班機前往美國舊金山，當天上午8時20分許在桃園國際機場第二航廈出境大廳櫃台報到時，地勤人員依作業流程向徐女確認託運行李內有無放置危險物品，徐女竟說「有啊，有炸彈」等語；地勤人員立即通知航空警察局人員到場處理，調查後移送桃園地檢署偵辦，行程也取消。

檢方調查後表示，徐女明知行李內沒有炸彈，卻散布危害飛航安全不實訊息，足以造成民眾恐慌，嚴重危害飛航安全，已涉及民用航空法的散布危害飛航安全不實訊息罪嫌，近日偵結，將她提起公訴。

