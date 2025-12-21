捷運出口大喊「我有槍！」 蘆洲男預防性羈押獲准

新北市蘆洲一名邱姓男子昨天上午於捷運蘆洲線三民高中捷運站出口，當眾大喊「我有槍！」造成往來民眾恐慌，又涉嫌攻擊到場員警成傷。新北地檢署複訊後，依刑法恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪犯嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

據了解，35歲邱男疑似患有精神相關疾病，因急性發作而犯案。新北地院法官訊問後，參酌檢方所提相關事證，認為邱男涉犯傷害罪罪嫌重大，且有再犯之虞，因此裁定羈押。

昨日上午約10點，35歲邱男突然現身捷運站大喊「我有槍！」並立刻朝捷運2號出口移動，時值1219張文無差別攻擊事件，立刻引發民眾恐慌，所幸隨即遭附近巡邏警力發現，但邱男情緒顯得相當激動堅不配合，過程中並試圖攻擊員警，造成1警手部輕微受傷，所幸並無大礙。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980