台南2男有糾紛各自喝酒...越想越氣約校園談判 竟攜槍酒駕前往

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

何姓男子與楊姓男子有糾紛，何在家飲酒，楊在友人家飲酒，酒後楊致電給何要求相約台南市下營國小前理論，何竟攜槍前往，結果兩個人都酒駕；兩人見面，爭執拉扯中導致槍支擊發，警方趕往意外查獲槍支，均依公共危險罪送辦，台南地院分別將何、楊判刑3月、4月。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，何姓男子今年9月26日晚間7時許在家飲酒，喝到晚間將近10時，楊姓男子打電話要求相約到台南市下營區下營國小前理論；何不滿，立即拿出槍支，騎車前往，不過騎沒多久就遇到楊騎車趕來，雙方發生爭執、互相拉扯。

何姓男子在拉扯中拿出槍擊發，楊則趁機奪下槍支，何立即騎車離開現場；麻豆警分局獲報，趕往將二人逮捕，何騎車逃跑至隔天凌晨被捕，警方凌晨1時許對他酒測，測得酒測值達每公升0.36毫克（槍支部分另案偵辦），將何送辦，何承認犯行。

無獨有偶，楊也是在9月26日晚間7時許開始，在友人住處喝酒，喝到9時許，因二人糾紛之事越想越氣，打電話給何，要求見面理論，隨後騎車趕往，在路上遇到何，發生爭執；警方逮捕楊時，見他也騎車，測得酒測值達每公升0.74毫克，一併送辦。

檢方將兩人均依公共危險罪提起公訴，聲請簡易判決處刑，法院審理時，兩人均認罪，考量何是初犯、承認犯行，未肇事致他人受有傷害，兼衡其國中肄業教育程度，職業為司機等，判刑3月；楊也承認犯行，沒有造成他人受傷或車輛毀損，判刑4月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

何姓男子與楊姓男子有糾紛，何在家飲酒，楊在友人家飲酒，酒後楊致電給何要求相約台南市下營國小前理論，何竟攜槍前往，結果兩個人都酒駕。圖／翻攝自Google Maps
台南 酒測 公共

