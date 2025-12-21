小年夜蝦皮卸貨車釀雙命 貨車司機判8月緩刑、肇逃無照騎士判7月

新竹市在今年小年夜發生一起死亡車禍，一對夫妻騎車撞上正於蝦皮店到店卸貨的貨車，導致林姓妻子噴飛到對向車道，遭到另一輛機車輾過，李姓丈夫當場失去生命跡象，夫妻倆雙雙殞命。吳姓貨車司機留在現場、坦承犯行，積極與家屬和解，新竹地方法院判8個月，緩刑3年。黎姓機車騎士則因無照且肇事逃逸，達成調解判7個月。

判決書指出，吳姓司機在今年1月27日凌晨4時許，停放在竹市蝦皮店正要卸貨，未注意到大型車輛臨時停車時，右側前後輪胎外側距離路面邊緣不得超過100公分，李姓丈夫騎機車載林姓妻子，沿竹市南大路直行時，撞到停放在路上貨車開啟的升降板，李男人車倒地，林女則被拋飛至對向車道。

當時黎姓機車騎士未注意到車前狀況輾壓林女後，未下車查看，也未對林女採取救護或其他必要措施，旋即離開現場，這對夫妻經送醫急救後，仍於當日不治死亡。

吳姓司機於警詢及偵訊中供述，他當時把貨車靜止停放在該處後，下車要卸貨，並在左後方約5公尺放三角錐，約不到10分鐘，後方騎士撞上升降板處，三角錐也因而被撞飛。黎姓騎士則供述，當天凌晨4點多，他騎機車要去早餐店工作，當時下毛毛雨、天色又昏暗，沒有看到地板上有人，才直接騎過去，當時也因趕著要去工作就直接離開。警方也調閱路口監視器畫面檔案。

法官審酌，吳姓司機造成2人死亡，更使得2人家庭破碎，其行為本不宜輕縱，然被告已與被害家屬達成和解，家屬請求從輕量刑等語，考量其犯後坦承犯行，判8個月，緩刑3年。

法官認為，吳姓司機歷經偵查與審理程序後已受刑度宣告，應能知所警惕、再犯風險不高，審酌全案情節，依法宣告緩刑；為督促吳姓司機能依約給付和解金，命其依和解內容履行賠償，作為緩刑附帶條件，若於緩刑期間未遵守且情節重大，法院得撤銷緩刑。