快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝男「憋不住」屎抹台鐵自強號9座椅 全車座椅被迫換新求償金曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台鐵305次自強號列車去年4月13日車廂多個座位、地板遭抹糞便，警方事後逮到孫姓通緝犯，孫男供稱「憋不住」，便溺在庫子上後才拿椅套「擦手」，台鐵事後統計，該列車共9個座位被抹屎，全車座椅被迫換新，向孫男求償18萬4115元，因蘇男未到庭辯解，橋頭地院簡易庭判孫應全額賠償損失。

去年4月13日上午11時許，自新左營車站開往台東的台鐵305次自強號列車，行經台東知本至台東火車站之間時，第1車廂多個座椅椅背、椅套都被抹上糞便。當時有乘客聞到臭氣薰天，查看發現車廂角落不僅有糞便，座椅還沾滿穢物，拍下照片後放上網路震驚社會。

台鐵事後報請鐵路警察偵辦，鐵警循線查到被通緝的孫姓男子到案，他供稱因為「憋不住」先大在褲子上，一時慌張，才隨手將糞便隨手丟棄後擦在座椅及椅套上，孫男事後被依毀損罪送辦，台東地院判刑40天確定。

因車廂有9個座位被抹糞便，台鐵不僅全車打掃、消毒，還更換整列車廂40個座椅的絨毛布及頭巾，事後全額向孫男求償18萬4115元，但橋頭地院簡易庭審理時，孫男都未到庭爭執表述意見。

法官認為，孫男將大便抹在台鐵列車座椅，導致台鐵需對整個車廂進行全車清掃、消毒，並需更換系爭車廂座椅之絨毛布及頭巾，以確保車廂整潔及衛生，台鐵請求孫男賠償費用，應屬有據，判孫男應賠償台鐵18萬4115元，可上訴。

台鐵自強號車廂遭孫姓男子塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，孫男不僅被判刑，還要賠償18萬元給台鐵。圖／取自記者爆料網
台鐵自強號車廂遭孫姓男子塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，孫男不僅被判刑，還要賠償18萬元給台鐵。圖／取自記者爆料網
台鐵自強號車廂遭孫姓男子塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，孫男不僅被判刑，還要賠償18萬元給台鐵。圖／取自記者爆料網
台鐵自強號車廂遭孫姓男子塗抹糞便，甚至還有大便掉在地上，孫男不僅被判刑，還要賠償18萬元給台鐵。圖／取自記者爆料網

台鐵 車廂

延伸閱讀

3年沒買過擦拭濕巾！她用3樣物品自製消毒清潔溶液，省錢又好用

桃園男疑闖平交道擦撞自強號重傷 列車單線通車逾1小時

台鐵元旦訂票賣逾4.6萬張 花東自強號還有票 周三釋出逾期未取車票

台鐵台中站民眾「疑似撿東西落軌」遭自強號撞擊 列車延誤49分鐘

相關新聞

通緝男「憋不住」屎抹台鐵自強號9座椅 全車座椅被迫換新求償金曝光

台鐵305次自強號列車去年4月13日車廂多個座位、地板遭抹糞便，警方事後逮到孫姓通緝犯，孫男供稱「憋不住」，便溺在庫子上...

外送員取餐後直接騎人行道穿過紅燈再進入道路 被開2罰單不服提告

林姓熊貓外送員取餐後，直接行駛人行道穿越紅燈號誌再騎下台南市南區夏林路，當時警車就在旁邊，立即上前攔停當場開罰闖紅燈、行...

知法犯法！屏東縣女警為調動竟偷蓋所長印章 被依偽造文書判刑

屏東警分局某派出所約30歲邱姓女警寫職務報告為求調動順利，未經所長同意，趁所長外出時，進入所長辦公室拿取所長印章蓋章，遭...

蒙古2女來台 到九份扒走3日本遊客皮夾 法官判有罪服刑後驅逐出境

兩名蒙古籍女子來台後，到新北市九份商圈，共扒走3名日本籍遊客的皮夾被捕。法官審理後，依竊盜罪分判3月、2月徒刑，並在執行...

女騎士違規不服衝撞警察罵「米蟲」 上訴批警捏造犯行二審判6月

苗栗縣吳姓女子在去年騎機車紅燈右轉，警方攔查告發，吳女除罵警「米蟲」、「要不要臉」等語之外，還騎機車衝撞警員，釀警員受傷...

鄰居從阿嬤房間走出來 苗栗男被控侵入住宅 一理由獲無罪確定

苗栗縣劉姓男子被鄰居孫子指控，目擊劉從祖母的房間開門走出，孫子告知祖父後，由祖父向警方提告，一審認定監視器無確切拍攝日期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。