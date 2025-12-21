外送員取餐後直接騎人行道穿過紅燈再進入道路 被開2罰單不服提告

林姓熊貓外送員取餐後，直接行駛人行道穿越紅燈號誌再騎下台南市南區夏林路，當時警車就在旁邊，立即上前攔停當場開罰闖紅燈、行駛人行道；林不服挨罰2400元，提告主張他是基於工作需求與配送效率，且有違停車輛擋道讓他不得不往前行駛人行道，法院駁回告訴。

判決書指出，林姓熊貓外送員今年2月28日下午5時許騎車在台南市南區夏林路、府緯街口跟店家取餐後，直接行駛在人行道上，無視夏林路交通號誌為紅燈、府緯街為綠燈，逕從人行道進入夏林路行駛，當場被警方攔下，開出闖紅燈以及行駛人行道2張罰單。

警方將林移送台南市交通局，交通局依「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈、行駛人行道」共裁罰2400元，林不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟指出，當天是因人行道左側有違停車輛，他無法直接騎下人行道，只能繼續往前行駛至路口。

林主張，他往前騎看到面對府緯街的號誌是綠燈，才從人行道匯入車道，絕無闖紅燈；他行駛的路段是店家人行道旁，並非停止線劃設區域，且違停車輛遮蔽停止線與號誌視野，交通局沒有給予舉證與陳述機會，沒有調閱他的影像資料，嚴重侵害程序正義及平等對待原則。

交通局說明，林姓外送員於夏林路北往南方向，於夏林路號誌為紅燈時行駛夏林路人行道「穿越完整路口」後繼續直行，刻意借道人行道繞過停止線，取巧規避路口紅燈號誌，其行為客觀上仍屬「通過」路口；其採取脫法行為，顯然是取巧規避號誌管制，違規事實明確。

法院勘驗採證影像，認定林逕從人行道直接進入夏林路行駛，依其行向是沿夏林路行駛，自應遵守燈光號誌，確實有相關違規事實；本案經員警當場舉發，明確記載到案日期及到案處所，已給林陳述意見機會，林也提出陳述書，其主張未給予舉證機會，難以憑採。

法院認為，林主張基於工作需求與配送效率，須於人行道邊緣短暫下車並迅速駛入車道，非惡意穿行、非慢行於人行道內部，停留時間極短，未影響行人通行或造成危險，請求酌情減輕或免除；但本案並無因個別案情，另有應審酌事項或依法應加重或減輕事由。