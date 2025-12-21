聽新聞
0:00 / 0:00
知法犯法！屏東縣女警為調動竟偷蓋所長印章 被依偽造文書判刑
屏東警分局某派出所約30歲邱姓女警寫職務報告為求調動順利，未經所長同意，趁所長外出時，進入所長辦公室拿取所長印章蓋章，遭同事發現後告訴所長，經查證屬實，分局依法移送，屏東地院審理後，邱姓女警依違反偽造文書罪，判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間向公庫支付10萬元。可上訴。
判決指出，今年3月間邱姓女警為求職務調動順利，未經所長同意，趁所長外出進入所長辦公室，盜用辦公室抽屜內所長的官章，蓋在自己要申請職務調動的報告後，將報告遞交給分局。
邱姓女警的舉動被同事發現，告知所長後展開調查，邱姓女警坦承，並調閱監視器等佐證，警方依法移送偵辦。
判決指出，邱姓女警的職務報告寫到，滋因身心不堪負荷，戰戰競競…亟盼請調本分局任一派出所…懇請鈞長准予等語。並蓋印有邱姓女警、所長的職官印章印文1枚。
判決指出，審酌邱女是派出所警員，本應克盡職守、遵守法令，竟為求職務調動，偷蓋所長印章，足以損害所長、分局對公文管理正確性，所為於法難容，本應予嚴懲，但考量邱姓女警坦承犯行，態度尚可，且其雖未能與所長達成和解，然仍有傳道歉訊息，並寫道歉信給所長。
判決指出，邱姓女警雖然在案發前後，有數次申誡懲處紀錄，但期間內仍有因勤務辛勞而獲嘉獎，同年9月獲17支嘉錄，此外尚無大過、記過等重大違紀。邱姓女警在今年7月起調到其他分局派出所，邱女調任其他單位，職務表現有改善。且已坦承犯行，已知悔悟。
判決指出，相信經此刑宣告後，邱女應知警惕，再犯風險非高，因宣告刑以暫不執行為適當，惟為使其深切記取教訓，勿再蹈法網，衡平其所造成的損害，宣告緩刑附帶條件，判邱姓女警假借職務上機會故意犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間向公庫支付10萬元。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言