知法犯法！屏東縣女警為調動竟偷蓋所長印章 被依偽造文書判刑

屏東警分局某派出所約30歲邱姓女警寫職務報告為求調動順利，未經所長同意，趁所長外出時，進入所長辦公室拿取所長印章蓋章，遭同事發現後告訴所長，經查證屬實，分局依法移送，屏東地院審理後，邱姓女警依違反偽造文書罪，判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間向公庫支付10萬元。可上訴。

判決指出，今年3月間邱姓女警為求職務調動順利，未經所長同意，趁所長外出進入所長辦公室，盜用辦公室抽屜內所長的官章，蓋在自己要申請職務調動的報告後，將報告遞交給分局。

邱姓女警的舉動被同事發現，告知所長後展開調查，邱姓女警坦承，並調閱監視器等佐證，警方依法移送偵辦。

判決指出，邱姓女警的職務報告寫到，滋因身心不堪負荷，戰戰競競…亟盼請調本分局任一派出所…懇請鈞長准予等語。並蓋印有邱姓女警、所長的職官印章印文1枚。

判決指出，審酌邱女是派出所警員，本應克盡職守、遵守法令，竟為求職務調動，偷蓋所長印章，足以損害所長、分局對公文管理正確性，所為於法難容，本應予嚴懲，但考量邱姓女警坦承犯行，態度尚可，且其雖未能與所長達成和解，然仍有傳道歉訊息，並寫道歉信給所長。

判決指出，邱姓女警雖然在案發前後，有數次申誡懲處紀錄，但期間內仍有因勤務辛勞而獲嘉獎，同年9月獲17支嘉錄，此外尚無大過、記過等重大違紀。邱姓女警在今年7月起調到其他分局派出所，邱女調任其他單位，職務表現有改善。且已坦承犯行，已知悔悟。