快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

聽新聞
0:00 / 0:00

知法犯法！屏東縣女警為調動竟偷蓋所長印章 被依偽造文書判刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東警分局某派出所約30歲邱姓女警寫職務報告為求調動順利，未經所長同意，趁所長外出時，進入所長辦公室拿取所長印章蓋章，遭同事發現後告訴所長，經查證屬實，分局依法移送，屏東地院審理後，邱姓女警依違反偽造文書罪，判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間向公庫支付10萬元。可上訴。

判決指出，今年3月間邱姓女警為求職務調動順利，未經所長同意，趁所長外出進入所長辦公室，盜用辦公室抽屜內所長的官章，蓋在自己要申請職務調動的報告後，將報告遞交給分局。

邱姓女警的舉動被同事發現，告知所長後展開調查，邱姓女警坦承，並調閱監視器等佐證，警方依法移送偵辦。

判決指出，邱姓女警的職務報告寫到，滋因身心不堪負荷，戰戰競競…亟盼請調本分局任一派出所…懇請鈞長准予等語。並蓋印有邱姓女警、所長的職官印章印文1枚。

判決指出，審酌邱女是派出所警員，本應克盡職守、遵守法令，竟為求職務調動，偷蓋所長印章，足以損害所長、分局對公文管理正確性，所為於法難容，本應予嚴懲，但考量邱姓女警坦承犯行，態度尚可，且其雖未能與所長達成和解，然仍有傳道歉訊息，並寫道歉信給所長。

判決指出，邱姓女警雖然在案發前後，有數次申誡懲處紀錄，但期間內仍有因勤務辛勞而獲嘉獎，同年9月獲17支嘉錄，此外尚無大過、記過等重大違紀。邱姓女警在今年7月起調到其他分局派出所，邱女調任其他單位，職務表現有改善。且已坦承犯行，已知悔悟。

判決指出，相信經此刑宣告後，邱女應知警惕，再犯風險非高，因宣告刑以暫不執行為適當，惟為使其深切記取教訓，勿再蹈法網，衡平其所造成的損害，宣告緩刑附帶條件，判邱姓女警假借職務上機會故意犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月，緩刑3年，緩刑期間向公庫支付10萬元。可上訴。

屏東縣某女警為要職務調動，竟未告知所長，就偷蓋所長的印章在自己職務報告申請調動，該名女警被依偽造文書罪判刑。圖／報系資料照
屏東縣某女警為要職務調動，竟未告知所長，就偷蓋所長的印章在自己職務報告申請調動，該名女警被依偽造文書罪判刑。圖／報系資料照

女警 印章 辦公室

延伸閱讀

青山王祭仙氣女警值勤12秒影片爆紅 真面目曝光本人羞喊一句

屏東警又傳性騷案 已婚男警「太關心」女警...性平調查不成立

台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

宜蘭警性侵毆打女警還拍裸照遭免職 付150萬元和解判刑5年半

相關新聞

蒙古2女來台 到九份扒走3日本遊客皮夾 法官判有罪服刑後驅逐出境

兩名蒙古籍女子來台後，到新北市九份商圈，共扒走3名日本籍遊客的皮夾被捕。法官審理後，依竊盜罪分判3月、2月徒刑，並在執行...

鄰居從阿嬤房間走出來 苗栗男被控侵入住宅 一理由獲無罪確定

苗栗縣劉姓男子被鄰居孫子指控，目擊劉從祖母的房間開門走出，孫子告知祖父後，由祖父向警方提告，一審認定監視器無確切拍攝日期...

外送員取餐後直接騎人行道穿過紅燈再進入道路 被開2罰單不服提告

林姓熊貓外送員取餐後，直接行駛人行道穿越紅燈號誌再騎下台南市南區夏林路，當時警車就在旁邊，立即上前攔停當場開罰闖紅燈、行...

知法犯法！屏東縣女警為調動竟偷蓋所長印章 被依偽造文書判刑

屏東警分局某派出所約30歲邱姓女警寫職務報告為求調動順利，未經所長同意，趁所長外出時，進入所長辦公室拿取所長印章蓋章，遭...

女騎士違規不服衝撞警察罵「米蟲」 上訴批警捏造犯行二審判6月

苗栗縣吳姓女子在去年騎機車紅燈右轉，警方攔查告發，吳女除罵警「米蟲」、「要不要臉」等語之外，還騎機車衝撞警員，釀警員受傷...

為每月1萬扶養費上法院 母子都沒贏

陳姓男子因妻子突罹重病，家庭醫療支出暴增，向新竹地方法院聲請酌減對八十二歲母親的扶養費；陳母反向主張子女給付金額不一不公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。