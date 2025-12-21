蒙古2女來台 到九份扒走3日本遊客皮夾 法官判有罪服刑後驅逐出境
兩名蒙古籍女子來台後，到新北市九份商圈，共扒走3名日本籍遊客的皮夾被捕。法官審理後，依竊盜罪分判3月、2月徒刑，並在執行完畢或赦免後，驅逐出境。
判決指出，犯案的甲女、乙女今年8月12日以觀光名義入境我國，同月17日前往九份老街旅遊時，乙女當晚近7時，在「阿妹茶樓」對面平台，趁日本旅客不注意，用手偷走內有現金新台幣5000元、日幣5萬元的皮夾。
今年11月13日，甲女和乙女又以觀光名義入境我國，11月14日前往九份老街旅遊，傍晚時在阿妹茶樓前，甲女趁另1名日本旅客不注意之際，徒手偷走內有現金新臺幣5700元、日幣4萬元和1張信用卡的皮夾。
當晚近7時，甲女又在阿妹茶樓前，徒手竊取日本遊客內有現金新臺幣2800元、日幣4萬元、6張信用卡和2張金融卡的皮夾。
11月15日甲女和乙女又上九份，伺機犯案。當天發生遊覽車火燒車事故，前往處理的員警發現兩人在圍觀，跟監並通報支援，當晚拘提到案，除查扣兩女手機，並扣得金項鍊1條、面額100元美元1張、面額1元美元2張、面額50元新加坡幣10張、面額2元新加坡幣1張、面額1萬元韓幣4張、面額1萬元日幣7張、面額1000元日幣4張、面額1000元新台幣8張、面額100元新台幣7張等物品。
基隆地檢署檢察官偵訊時，兩女坦承犯案，檢方起訴甲女涉犯2起竊盜案，乙女涉犯1起竊盜案。基隆地方法院法官開庭時，兩女也認罪，並與報案提告的日本遊客指述大致相符，加上現場監視器錄影畫面截圖等證物，法官認定兩女犯行。
法官審酌兩女竟自蒙古國至我國行竊，不僅擾亂我國社會治安，也危害告訴人財產權。衡量兩女犯罪手段、犯後態度、自述智識程度、家庭生活經濟狀況等，甲女2罪各判刑2月，應執行3月徒刑；乙女判刑2月，如易科罰金均以新台幣1000元折算1日。
法官指出，2名蒙古籍被告在我國境內犯罪，並受有期徒刑宣告。兩人來台僅為觀光，難認有何經濟來源，刑期執行完畢或赦免後，再以其他不法行為謀生可能性極高，有繼續危害社會治安之虞，諭知執行完畢或赦免後驅逐出境。
