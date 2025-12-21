快訊

女騎士違規不服衝撞警察罵「米蟲」 上訴批警捏造犯行二審判6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓女子在去年騎機車紅燈右轉，警方攔查告發，吳女除罵警「米蟲」、「要不要臉」等語之外，還騎機車衝撞警員，釀警員受傷，吳女被依妨害公務罪起訴，一審審理時，吳女否認犯行，強調警察捏造職務報告、驗傷報告，密錄器影片經剪接，未獲採信，判刑6月，吳女不服上訴，二審駁回，維持原判。

吳姓女子在去年3月底時，騎機車行經苗栗市中正路、寶樹路交岔路口，因違規紅燈右轉中正路，警員前往攔查，告知違規，吳女先辱罵警員「要不要臉」、「米蟲」等語，接著再走進一旁店家內，警員跟進店家後，女子又走出店家，警員要開單時，吳女騎機車衝撞警員，釀警員左手腕、左手背、左膝挫傷。

吳女被依妨害公務罪起訴，苗栗地院審理時，吳女否認犯罪，辯稱警員的密錄器影像檔案是剪接、醫院診斷證明書、職務報告等都是偽造的。

法官勘驗警員密錄器影片後確認，影片錄影畫面皆有時間、連續攝錄未中斷，也無畫面消失、呈現空白或黑影，吳女犯行都有證據佐證，不採信其辯詞，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判刑6月，可易科罰金18萬元。

吳女不服上訴台中高分院，仍主張我沒有闖紅燈，也沒有打罵警察，是警察胡說八道全部杜撰虛構，手已經殘廢多年，沒有能力打人，個性也不會跟人家打架或亂罵人。

二審勘驗本案相關證據後，仍認定吳女犯行明確，犯後還否認犯行，沒有反省，無端耗費司法資源，也未與被害人達成和解，上訴無理由，駁回吳女上訴，維持一審原判，仍可上訴。

苗栗縣吳姓女子違規還辱罵警察、騎機車衝撞，台中高分院近日駁回上訴，判刑6月，可易科。圖／本報資料照
苗栗縣吳姓女子違規還辱罵警察、騎機車衝撞，台中高分院近日駁回上訴，判刑6月，可易科。圖／本報資料照

