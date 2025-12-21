鄰居從阿嬤房間走出來 苗栗男被控侵入住宅 一理由獲無罪確定

苗栗縣劉姓男子被鄰居孫子指控，目擊劉從祖母的房間開門走出，孫子告知祖父後，由祖父向警方提告，一審認定監視器無確切拍攝日期，且孫子證詞對於劉上衣穿著顏色，與監視器拍攝到的不符，加上劉男住家也在附近，即便監視器有拍到，縱有可疑之處，也無證據證明劉有侵入住宅，判劉無罪，二審駁回檢方上訴，無罪確定。

劉姓男子在前年11月22日上午9時許，被鄰居的孫子目擊，從祖母的房間走出，鄰居孫子等祖父回家後告知此事，祖父向警方提告侵入住宅，警方向里長辦公室調閱監視器畫面，但該畫面截圖沒有時間，劉到案後雖否認犯行，仍遭檢方依侵入住宅罪起訴。

苗栗地院審理時，劉男否認犯行，法官審酌，此案提告的祖父當時不在家，僅有孫子目擊劉男有入屋，孫子雖在法院審理與警詢時描述的過程相同，但對於劉男當時身上穿著的衣服卻有差異，孫子證稱劉男穿著是綠色上衣，但監視器拍攝到是藍色上衣，另外監視器也沒有紀錄到時間，無法判斷監視器影像是否是案發時間。

法官指出，劉男住在附近，與祖孫二人的住處相鄰，劉男步出自己家門後，路過祖孫二人住處，實屬日常，縱有稍加逗留空地之舉，而有可疑之處，仍難認定劉男涉有侵入住宅的犯行，判劉男無罪。

檢方上訴台中高分院，主張孫子與劉男無債務、仇恨，目擊地點僅數公尺，無誤認可能，不能僅因監視器產生的色差，而認定證人錯認，監視器也可證明，劉男當時在祖孫的住處附近，雖無拍攝到劉男直接進入屋內的影像，但仍可由孫子的證詞補強。

二審傳喚當時承辦此案的警員，警員也證稱，監視器影像由里長提供，隔了三、四天才取得，製作截圖無錄影時間，有時間的是當日上午9時40分。