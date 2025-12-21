北市隨機殺人釀4死多人傷 市府啟動「一案一律師」助受害者諮詢

北市隨機襲擊事件造成凶嫌張文在內共四死多人受傷，由於事發時間位於傍晚下班尖峰，又在北車、中山等人潮眾多地點，不少人目擊案發現場，北市社會局、衛生局也與雙北心理諮商師公會合作，提供實體、線上安撫諮詢，針對受害者部分，也將以「一案一律師」形式提供免費法律諮詢及保險給付。

社會局表示，面對該案件已投入社工人力協助關懷，並提供媒合心理支持、生活協助、法律諮詢等服務，確保受害者能獲得妥善照顧與後續的權益保障，心理層面，已與雙北心理諮商師公會合作，將設置「安心小站」提供心生恐慌民眾協談使用。

衛生局也事件發生當晚即刻啟動24小時安心專線，由具心理專業背景人員輪值接聽，提供情緒支持、心理安撫與後續資源轉介，供有心理困擾或需要傾訴支持民眾使用。