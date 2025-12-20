公家電充私車 清潔隊員緩起訴

台中市環保局朱姓清潔隊員為省個人電費，將私人廂型車開到隊上「充電」，並外接冷氣、電燈作個人享用，內部接獲檢舉，告發他侵占公有財物。檢方調查後認為電能非具體物，不構成貪汙治罪條例的「公有」財物，改依竊取電能罪論處，考量朱認罪、繳回犯罪所得，處分緩起訴。

台中地檢署查出，朱為了節省電費，今年四月至十月間利用在清潔隊服務的機會，開名下的廂型車到隊上停放，並拿延長線私接屬於環保局公有的供電口，以此持續竊取電能，並供車子的外接冷氣、電燈等私人電器，藉此作為個人休憩享用。

檢方統計，朱竊電期間達一四○日，換算累計竊取電費一五二六元，環保局內部發現後告發，將他函送檢方偵辦。

檢方指出，貪汙治罪條例公務員侵占公有財物罪，條文所謂的「公有」財物，以動產的移轉所有權而言，必須是該財物因交易或徵用，經交付而移入公務機關實力支配下，而為公務機關所有，犯罪客體必須是具體財物。

檢方也說，電能、熱能及其他能量不包括在內，因此朱的竊電行為不構成貪汙，而是涉犯竊取電能罪。