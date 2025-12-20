為每月1萬扶養費上法院 母子都沒贏

陳姓男子因妻子突罹重病，家庭醫療支出暴增，向新竹地方法院聲請酌減對八十二歲母親的扶養費；陳母反向主張子女給付金額不一不公平，要求多名子女一律提高扶養費至每月一萬元。竹院審理後認定雙方聲請均不符法律要件，裁定全部駁回。

裁定書指出，陳母年逾八旬，已無工作能力，確有受扶養必要。她育有多名子女，包括陳家長子、長女、次子及老么。其中，陳姓長子二○二三年六月與母親調解成立，約定自同年六月起，每月給付母親一萬元扶養費，至母親死亡為止。

陳主張，妻子突罹重大疾病，領有重度身心障礙證明，需長期醫療與照護，家庭支出明顯增加，請求將原本每月一萬元的扶養費酌減為五千元。竹院審酌相關診斷證明與醫療費用資料後，認為配偶健康風險屬可預見情事，難認調解成立後出現不可預期的重大變化，致原約定顯失公平，酌減扶養費於法不合。

至於陳母部分，竹院也認為她過去已分別與老大、老二、老三透過法院調解或和解，確定各自應負擔的扶養費金額，她此次再向三人請求一律提高為每人每月一萬元，依類推適用一事不再理原則，不得再行主張。

另外，陳母也要求么兒給付扶養費。竹院查明，么兒多年前因腦出血導致中度身心障礙，長期無法工作，近年名下無任何財產或所得，僅靠政府身障補助維生，若再負擔扶養義務，將無法維持自身生活，依法可免扶養母親。

新竹地院裁定陳請求酌減扶養費無理由，陳母請求提高並統一子女扶養費金額也不成立，雙方聲請均予駁回。