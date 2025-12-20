台中清潔隊員開私車到隊上 偷電爽吹冷氣半年…緩起訴原因曝

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市環保局朱姓清潔隊員為省個人電費，竟將私人廂型車開到隊上「充電」，外接冷氣、電燈作個人享用，因內部獲檢舉告發他貪汙侵占公有財物；檢方查，電能非具體物不構成貪汙條例的「公有物」改依竊取電能罪論處，考量朱認罪、繳回犯罪所得，予以緩起訴處分。

檢方查，朱男為了節省自己電費支出，今年4月至10月間利用在清潔隊服務機會，開名下的廂型車到隊上停放，並拿延長線私接屬於環保局公有的供電口，以此持續竊取電能，並供應車子的外接冷氣、電燈等私人電器，藉此作為個人休憩享用。

檢方統計，朱男竊電期間長達140日，換算累計竊取電費1526元，全案經環保局內部發現後，對朱男告發函送檢方偵辦。

檢方指出，所謂「公有」財務必須是該財務因交易或徵用，經交付而移入公務機關實力支配下，而為公務機關所有，因此貪汙治罪條例公務員侵占公有財物罪，其犯罪客體需是具體財物，而電能、熱能及其他能量不包括在內。

因此朱男竊電的行為，不構成貪汙侵占公有財物，而應以竊取電能罪論處；檢方訊時，朱坦承不諱，有相關調查照片、筆錄等可佐證。

檢方考量，朱男竊電的1526元不法所得已主動繳回清潔隊，其犯後坦承、深表悔悟，加上犯罪所生危害非巨，偵結予以緩起訴處分期間1年，應向公益團體支付3萬元。

台中市政府。記者曾健祐／攝影
台中市政府。記者曾健祐／攝影

